Худяков: «У «Тамбова» появился рисунок игры. Прогресс очевиден»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков подвел итоги матча 21-го тура РПЛ с «Динамо» (0:2).

«Провели неплохой матч, хотя результат, понятно, не радует. Тем не менее, появился рисунок, все стараются. Упрекнуть никого не можем. Была пара неплохих моментов у чужих ворот.

Важно, что ребята не бросили играть во втором тайме, хотя было тяжело. Физически тоже прибавляем.

Чего нам не хватает? Время, время и ещe раз время. Прогресс очевиден, но за две недели построить команду невозможно. В дальнейшем будем выглядеть только лучше», – сказал Худяков.