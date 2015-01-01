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    Худяков: «У «Тамбова» появился рисунок игры. Прогресс очевиден»

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков подвел итоги матча 21-го тура РПЛ с «Динамо» (0:2).

    «Провели неплохой матч, хотя результат, понятно, не радует. Тем не менее, появился рисунок, все стараются. Упрекнуть никого не можем. Была пара неплохих моментов у чужих ворот.

    Важно, что ребята не бросили играть во втором тайме, хотя было тяжело. Физически тоже прибавляем.

    Чего нам не хватает? Время, время и ещe раз время. Прогресс очевиден, но за две недели построить команду невозможно. В дальнейшем будем выглядеть только лучше», – сказал Худяков.

    • «Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.
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    Источник: «Чемпионат»

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