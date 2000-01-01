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    Промес, Соболев и Умяров – в старте «Спартака». Агкацев, Ари и Ионов выйдут у «Краснодара»

    Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Краснодара» на матч 21-го тура РПЛ.

    «Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Мозес, Умяров, Крал, Промес, Соболев, Ларссон.

    Запасные: Ребров, Селихов, Ещенко, Кутепов, Гапонов, Бакаев, Маркитесов, Хендрикс, Понсе.

    «Краснодар»: Агкацев, Кайо, Чернов, Сорокин, Газинский, Классон, Вилена, Кабелла, Ионов, Ари, Вандерсон.

    Запасные: Городов, Бабурин, Камболов, Уткин, Черников, Ольссон, Марков, Сулейманов.

    • Матч начнется в 19:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.
    • «Спартак» занимает четвертое место в РПЛ. «Краснодар» идет восьмым.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:03
    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +45674

      portero 7 минут назад

      Ну вот и писец, гений мусаева проиграл матч за 10 минут....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8527

      Hektor 84 32 минуты назад

      Ари в составе. Снова будет выпендриваться и играть на публику?

      1
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      ...
      Рейтинг: +775

      Вальдемар IV > Hektor 84 27 минут назад

      да сольет паркодел опять так и так не ссы

      0
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      ...
      Рейтинг: +8527

      Hektor 84 > Вальдемар IV 5 минут назад

      У тебя температура?

      0
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      Рейтинг: +20946

      Боцман59rus > Hektor 84 7 секунд назад

      Отвыпендривался

      0
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      Рейтинг: +9284

      Литейный4 41 минуту назад

      Стыдно за свиней. Вся страна за быков. Гыгыгы

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8527

      Hektor 84 > Литейный4 6 минут назад

      Не смеши вся страна за Краснодар! В Краснодарском крае не все за них болеют))) смешной баклан

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14095

      alarm 42 минуты назад

      стыдно!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +20946

      Боцман59rus 1 час назад

      Умяров , Крал в центре и усилить заменами нет возможности, там кроме мертвого Бакаева нет никого. Кроме очередного слива, ничего не жду, только если Краснодар сам дно не пробьет.

      2
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      Рейтинг: +14288

      derrik2000 1 час назад

      А чё у Спартака аж ДВА ВРАТАРЯ в запасе???

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      Рейтинг: +20946

      Боцман59rus > derrik2000 1 час назад

      Одного можно вместо Джикии выпускать, хуже не будет

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      Рейтинг: +45674

      portero > derrik2000 36 минут назад

      У нас тоже два воротчика и меньше на игрока на лавке, ну хоть Уткин появился...

      0
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      Рейтинг: +249

      loko1982 > Боцман59rus 16 минут назад

      Как же вас сектантов Борзыкин зомбирует))

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