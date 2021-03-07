Промес, Соболев и Умяров – в старте «Спартака». Агкацев, Ари и Ионов выйдут у «Краснодара»

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Краснодара» на матч 21-го тура РПЛ.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Мозес, Умяров, Крал, Промес, Соболев, Ларссон.
Запасные: Ребров, Селихов, Ещенко, Кутепов, Гапонов, Бакаев, Маркитесов, Хендрикс, Понсе.
«Краснодар»: Агкацев, Кайо, Чернов, Сорокин, Газинский, Классон, Вилена, Кабелла, Ионов, Ари, Вандерсон.
Запасные: Городов, Бабурин, Камболов, Уткин, Черников, Ольссон, Марков, Сулейманов.
- Матч начнется в 19:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.
- «Спартак» занимает четвертое место в РПЛ. «Краснодар» идет восьмым.
Источник: Бомбардир.ру