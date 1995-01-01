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    Умер бывший капитан «Локомотива» Вячеслав Клыков

    Ветеран «Локомотива» Вячеслав Клыков скончался в возрасте 72 лет. Об этом рассказал бывший директор музея московского клуба Евгений Алексеев.

    «Вячеслав Николаевич всегда тепло рассказывал о времени 50-летней давности. Не все ветераны располагают памятью о тех временах, а он помнил все в подробностях.

    Он всегда искренне интересовался делами «Локомотива». 9 января у него был День рождения. Он нормально себя чувствовал.

    Мне позвонила его дочь, убитая горем, сказала, что вчера Вячеслава Николаевича не стало. Причина смерти – рак поджелудочной железы. Сейчас он был в 57 больнице. Похоронен будет 9 марта в Подмосковье. Он сам родом из Подольска», – цитирует Алексеева «РБ-Спорт».

    • Клыков выступал за «Локомотив» с 1971 по 1973-й год.
    • Он играл за молодежную сборную СССР и сборную РСФСР.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 17:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2272

      PAREVG. 5 минут назад

      Покойся с миром, капитан.
      Земля пухом.

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