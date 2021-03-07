Умер бывший капитан «Локомотива» Вячеслав Клыков

Ветеран «Локомотива» Вячеслав Клыков скончался в возрасте 72 лет. Об этом рассказал бывший директор музея московского клуба Евгений Алексеев.

«Вячеслав Николаевич всегда тепло рассказывал о времени 50-летней давности. Не все ветераны располагают памятью о тех временах, а он помнил все в подробностях.

Он всегда искренне интересовался делами «Локомотива». 9 января у него был День рождения. Он нормально себя чувствовал.

Мне позвонила его дочь, убитая горем, сказала, что вчера Вячеслава Николаевича не стало. Причина смерти – рак поджелудочной железы. Сейчас он был в 57 больнице. Похоронен будет 9 марта в Подмосковье. Он сам родом из Подольска», – цитирует Алексеева «РБ-Спорт».