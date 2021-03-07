РПЛ. «Урал» сыграл вничью с «Уфой», несмотря на большинство с 14-й минуты

«Урал» и «Уфа» сыграли второй раз за неделю. На этот раз команды не выявили победителя. С 14-й минуты гости находились в меньшинстве.
«Урал» ни разу не проиграл «Уфе» в РПЛ на своем поле.
Чемпионат России. РПЛ. 21-й тур
Урал (Екатеринбург) – Уфа – 0:0
«Урал»: Годзюр, Рыков, Кулаков, Страндберг, Йовичич (Панюков, 79), Калинин, Егорычев (Евсеев, 61), Эль-Кабир, Августиняк, Ибрахимай (Гаджимурадов, 46), Погребняк.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Плиев, Табидзе, Йокич, Урунов (Кротов, 41), Мрзляк, Бизоза, Милетич (Аликин, 84), Жамалетдинов, Андрич.
Предупреждения: Рыков, 57; Гаджимурадов, 73; Кулаков, 90+3 – Сухов, 61; Мрзляк, 83.
Удаления: нет – Бизоза, 14.
Источник: Бомбардир.ру