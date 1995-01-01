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    РПЛ. «Урал» сыграл вничью с «Уфой», несмотря на большинство с 14-й минуты

    «Урал» и «Уфа» сыграли второй раз за неделю. На этот раз команды не выявили победителя. С 14-й минуты гости находились в меньшинстве.

    «Урал» ни разу не проиграл «Уфе» в РПЛ на своем поле.

    Чемпионат России. РПЛ. 21-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Уфа – 0:0

    «Урал»: Годзюр, Рыков, Кулаков, Страндберг, Йовичич (Панюков, 79), Калинин, Егорычев (Евсеев, 61), Эль-Кабир, Августиняк, Ибрахимай (Гаджимурадов, 46), Погребняк.

    «Уфа»: Беленов, Сухов, Плиев, Табидзе, Йокич, Урунов (Кротов, 41), Мрзляк, Бизоза, Милетич (Аликин, 84), Жамалетдинов, Андрич.

    Предупреждения: Рыков, 57; Гаджимурадов, 73; Кулаков, 90+3 – Сухов, 61; Мрзляк, 83.

    Удаления: нет – Бизоза, 14.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:58
    Комментарии7
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      Рейтинг: +20946

      Боцман59rus 3 часа назад

      Без слез на это смотреть невозможно, как и без алкоголя.
      - сочувствую болельщикам вот этих вот, если они есть))

      2
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      Рейтинг: +83425

      zigbert 3 часа назад

      0:0 будет самым популярным счетом тура. Уфимцы молодцы, сумели удержать ничейный результат играя в меньшинстве.

      2
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      Рейтинг: +14288

      derrik2000 3 часа назад

      Как-то скучненько и бездарненько... (((
      Ещё, ведь, смотреть не хотел, а потом, думаю, дай посмотрю: а вдруг и интересно будет?
      Получается, что зря потратил время.

      3
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      Рейтинг: +250

      bolel58 3 часа назад

      Колхоз вонючий.
      Дно просто.
      Это что за футбол был, тьфу.
      Во дворе детвора быстрее двигается и бегает.
      Инвалиды мЛя.

      5
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      Рейтинг: +2952

      Из Твери Леха > bolel58 2 часа назад

      и вот на это г**** из бюджетов тратят бабки. а точнее просто моют.

      0
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      Рейтинг: +5683

      Рубинище 3 часа назад

      Урал никакущий, бездарно потерялили 2 оча.

      2
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      Рейтинг: +3784

      Ганнибал Лектор > Рубинище 1 час назад

      Нет Эрика, нет игры.

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