РПЛ. «Урал» сыграл вничью с «Уфой», несмотря на большинство с 14-й минуты

«Урал» и «Уфа» сыграли второй раз за неделю. На этот раз команды не выявили победителя. С 14-й минуты гости находились в меньшинстве.

«Урал» ни разу не проиграл «Уфе» в РПЛ на своем поле.

Чемпионат России. РПЛ. 21-й тур

Урал (Екатеринбург) – Уфа – 0:0

«Урал»: Годзюр, Рыков, Кулаков, Страндберг, Йовичич (Панюков, 79), Калинин, Егорычев (Евсеев, 61), Эль-Кабир, Августиняк, Ибрахимай (Гаджимурадов, 46), Погребняк.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Плиев, Табидзе, Йокич, Урунов (Кротов, 41), Мрзляк, Бизоза, Милетич (Аликин, 84), Жамалетдинов, Андрич.

Предупреждения: Рыков, 57; Гаджимурадов, 73; Кулаков, 90+3 – Сухов, 61; Мрзляк, 83.

Удаления: нет – Бизоза, 14.

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