Глушаков: «От посещения Мамаева кургана эмоции и мурашки по коже»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков выложил пост после матча 21-го тура РПЛ против «Ротора» (0:0). Футболист побывал на мемориальном комплексе в Волгограде.

«Главное событие дня – впервые побывал на Мамаевом кургане. Эмоции и мурашки по коже. По игре ничего не скажу, впечатления двоякие... Идeм дальше!» – написал футболист.