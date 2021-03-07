Глушаков: «От посещения Мамаева кургана эмоции и мурашки по коже»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков выложил пост после матча 21-го тура РПЛ против «Ротора» (0:0). Футболист побывал на мемориальном комплексе в Волгограде.
«Главное событие дня – впервые побывал на Мамаевом кургане. Эмоции и мурашки по коже. По игре ничего не скажу, впечатления двоякие... Идeм дальше!» – написал футболист.
- «Химки» занимают 10-е место.
- Глушаков задумывается о попадании в сборную России на Евро-2020.
- В сезоне РПЛ Глушаков провел 11 матчей, забил 2 гола, сделал столько же результативных пасов.
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Источник: инстаграм Дениса Глушакова