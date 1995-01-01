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    Глушаков: «От посещения Мамаева кургана эмоции и мурашки по коже»

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков выложил пост после матча 21-го тура РПЛ против «Ротора» (0:0). Футболист побывал на мемориальном комплексе в Волгограде.

    «Главное событие дня – впервые побывал на Мамаевом кургане. Эмоции и мурашки по коже. По игре ничего не скажу, впечатления двоякие... Идeм дальше!» – написал футболист.

    • «Химки» занимают 10-е место.
    • Глушаков задумывается о попадании в сборную России на Евро-2020.
    • В сезоне РПЛ Глушаков провел 11 матчей, забил 2 гола, сделал столько же результативных пасов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Дениса Глушакова

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    Сегодня, 08:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +20933

      Боцман59rus 2 часа назад

      Не пей вечером, исчезнут мурашки и появится результат на поле))

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