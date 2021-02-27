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    Глушаков: «В мыслях мелькает сборная и Евро, так что есть к чему стремиться!»

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков дал комментарий после матча 20-го тура РПЛ против «Уфы» (2:1). Футболист забил второй мяч химчан.

    «Слежу ли за тем, что догнали «Локомотив» и «Рубин»? В таблицу не заглядываем, идем от матча к матчу. Сейчас команде удалось поймать кураж, поэтому надо двигаться дальше и не смотреть на другие клубы. Потихоньку нужно набирать свои очки, а в конце уже посмотрим, где окажемся.

    Даже не хотелось бы, чтобы пошла эта волна обсуждений наших результатов, что мы идем вверх. В других клубах тоже весело, пусть лучше о них говорят, а нам лучше не отвлекаться на внешний фон. Что касается личных планов, то в мыслях иногда мелькает сборная и Евро, так что есть к чему стремиться!» – сказал Глушаков.

    • Евро-2020 состоится в июне-июле.
    • Глушаков не играет за сборную с 2018 года.
    • В сезоне РПЛ Глушаков провел 10 матчей, забил 3 гола, сделал результативный пас.

    Источник: «Чемпионат»

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    27.02.2021 21:43
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 28 февраля 2021, 14:06

      Миллеровки перебрал?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18116

      житель СПб 27 февраля 2021, 23:16

      Можно еще и о конкурсах красоты помечтать...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol 27 февраля 2021, 22:51

      Дениска забил аутсайдери и понесло...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 27 февраля 2021, 22:49

      Не нужно было снижать к себе требовательность играя за Спартак. Может до сих пор играл бы в сборной и в Спартаке. Но Мы пошли другим путем.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 27 февраля 2021, 21:51

      #умора

      1
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