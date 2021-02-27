Глушаков: «В мыслях мелькает сборная и Евро, так что есть к чему стремиться!»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков дал комментарий после матча 20-го тура РПЛ против «Уфы» (2:1). Футболист забил второй мяч химчан.

«Слежу ли за тем, что догнали «Локомотив» и «Рубин»? В таблицу не заглядываем, идем от матча к матчу. Сейчас команде удалось поймать кураж, поэтому надо двигаться дальше и не смотреть на другие клубы. Потихоньку нужно набирать свои очки, а в конце уже посмотрим, где окажемся.

Даже не хотелось бы, чтобы пошла эта волна обсуждений наших результатов, что мы идем вверх. В других клубах тоже весело, пусть лучше о них говорят, а нам лучше не отвлекаться на внешний фон. Что касается личных планов, то в мыслях иногда мелькает сборная и Евро, так что есть к чему стремиться!» – сказал Глушаков.