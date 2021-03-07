«Милан», «Тоттенхэм», «Лидс» – претенденты на Лукаса Васкеса

Очертился круг клубов, которые поведут борьбу за атакующего футболиста мадридского «Реала» Лукаса Васкеса. Летом он станет свободным агентом.
Заполучить 29-летнего футболиста готовы «Милан», «Тоттенхэм», «Лидс».
- В этом сезоне Васкес провел за «Реал» 27 матчей, забил 2 гола и сделал 6 ассистов.
- Рыночная стоимость испанца – 15 миллионов евро.
- Ранее сообщалось, что на 29-летнего игрока также претендуют «Эвертон» и «Наполи».
Источник: Sport Witness
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