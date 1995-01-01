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    «Милан», «Тоттенхэм», «Лидс» – претенденты на Лукаса Васкеса

    Очертился круг клубов, которые поведут борьбу за атакующего футболиста мадридского «Реала» Лукаса Васкеса. Летом он станет свободным агентом.

    Заполучить 29-летнего футболиста готовы «Милан», «Тоттенхэм», «Лидс».

    • В этом сезоне Васкес провел за «Реал» 27 матчей, забил 2 гола и сделал 6 ассистов.
    • Рыночная стоимость испанца – 15 миллионов евро.
    • Ранее сообщалось, что на 29-летнего игрока также претендуют «Эвертон» и «Наполи».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport Witness

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