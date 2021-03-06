РПЛ. «Ростов» и «Сочи» впервые сыграли вничью

«Ростов» и «Сочи» не выявили победителя в 21-м туре чемпионата России. Никогда ранее соперники не играли вничью.

У сочинцев желтые карточки получили Кристиан Нобоа и Антон Заболотный. Они стали четвертыми – игроки пропустят следующий матч против «Локомотива».

Чемпионат России. РПЛ. 21-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Сочи – 0:0

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Поярков, Хаджикадунич, Алеесами, Махатадзе (Обухов, 67), Глебов, Альмквист, Гигович, Полоз (Тугарев, 67), Соу.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Юсупов (Бурмистров, 85), Цаллагов, Набиуллин, Нобоа, Заболотный (Дуганджич, 82), Жоаозиньо (Руденко, 82).

Предупреждения: Гигович, 29; Хаджикадунич, 37 – Заболотный, 40; Терехов, 63; Нобоа, 71; Новосельцев, 85.

Удаления: нет – Бурмистров, 90+4.

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