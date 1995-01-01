РПЛ. «Ростов» и «Сочи» впервые сыграли вничью

Сейчас смотрю игру Баварии и Боруссии и понимаю, какой же у нас говночемпионат.
Ну просто нет слов, кто видел игру?
Разве кто то может поспорить со мной.
Ростов и Сочи это просто сброд какой то людишек со двора, с завода или с супермаркета какого то.
Что за блевотня то, что это за футбол?
«Ростов» и «Сочи» не выявили победителя в 21-м туре чемпионата России. Никогда ранее соперники не играли вничью.
У сочинцев желтые карточки получили Кристиан Нобоа и Антон Заболотный. Они стали четвертыми – игроки пропустят следующий матч против «Локомотива».
Чемпионат России. РПЛ. 21-й тур
Ростов (Ростов-на-Дону) – Сочи – 0:0
«Ростов»: Песьяков, Козлов, Поярков, Хаджикадунич, Алеесами, Махатадзе (Обухов, 67), Глебов, Альмквист, Гигович, Полоз (Тугарев, 67), Соу.
«Сочи»: Джанаев, Терехов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Юсупов (Бурмистров, 85), Цаллагов, Набиуллин, Нобоа, Заболотный (Дуганджич, 82), Жоаозиньо (Руденко, 82).
Предупреждения: Гигович, 29; Хаджикадунич, 37 – Заболотный, 40; Терехов, 63; Нобоа, 71; Новосельцев, 85.
Удаления: нет – Бурмистров, 90+4.