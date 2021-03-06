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РПЛ. «Ростов» и «Сочи» впервые сыграли вничью

6 марта 2021, 21:01
33

«Ростов» и «Сочи» не выявили победителя в 21-м туре чемпионата России. Никогда ранее соперники не играли вничью.

У сочинцев желтые карточки получили Кристиан Нобоа и Антон Заболотный. Они стали четвертыми – игроки пропустят следующий матч против «Локомотива».

Чемпионат России. РПЛ. 21-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Сочи – 0:0

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Поярков, Хаджикадунич, Алеесами, Махатадзе (Обухов, 67), Глебов, Альмквист, Гигович, Полоз (Тугарев, 67), Соу.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Юсупов (Бурмистров, 85), Цаллагов, Набиуллин, Нобоа, Заболотный (Дуганджич, 82), Жоаозиньо (Руденко, 82).

Предупреждения: Гигович, 29; Хаджикадунич, 37 – Заболотный, 40; Терехов, 63; Нобоа, 71; Новосельцев, 85.

Удаления: нет – Бурмистров, 90+4.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Сочи
Комментарии (33)
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derrik2000
1615053917
Внутреннее напряжение, конечно, чувствовалось. Особенно ярко это напряжение и желание ростовчан "отдать должок" за 10-1 проявилось в моменте, когда игрок Сочи лежал на газоне, а футболисты Ростова даже и не думали выбить мяч за пределы поля, и стадион их в ЭТОМ поддерживал категорически. Как для зрителя, матч Ростов-Сочи для меня на 2-м месте сегодня по зрелищности. На 1-м месте матч Ротор--Химки.
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Кузьмич на трибуне
1615053919
все остались при своих интересах, но завтра играет Спартак с Краснодаром. Что бы обойти Сочи, Спартаку нужно побеждать, для быков это поражение будет ударом ниже пояса. Надеюсь игра будет поинтереснее и мы увидим голы. Вангую 3-2
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mamba9090909
1615054340
О такой игре Валера однажды высказался - Игра была ровна, играли два....... ну и дальше по тексту.))
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slavа0508
1615054677
Справедливый результат,на победу не наиграл не кто,,,
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DOCTOR PENALTY
1615054907
Самая боевая игра сезона: 7 жёлтых карточек, 1 красная, 2 "элдорки". Конечно, у ростовчан очень не хватало Норманна и Байрамяна.
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Skull_Boy
1615055088
Скукота
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zigbert
1615056928
Равная игра. Борьбы было много но вратарям спасать свои ворота пришлось не часто. Ударов по воротам было мало. В первом тайме Заболотный попал в штангу. А у Ростова хороший момент не использовал Альмквист.
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Боцман59rus
1615057112
Бурмистров красава, чем думал - х.з.
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bolel58
1615058596
Сейчас смотрю игру Баварии и Боруссии и понимаю, какой же у нас говночемпионат. Ну просто нет слов, кто видел игру? Разве кто то может поспорить со мной. Ростов и Сочи это просто сброд какой то людишек со двора, с завода или с супермаркета какого то. Что за блевотня то, что это за футбол?
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portero
1615099223
Ничейка в пользу соперников, уж лучше кто-нибудь выиграл....
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