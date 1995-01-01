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    РПЛ. «Ростов» и «Сочи» впервые сыграли вничью

    «Ростов» и «Сочи» не выявили победителя в 21-м туре чемпионата России. Никогда ранее соперники не играли вничью.

    У сочинцев желтые карточки получили Кристиан Нобоа и Антон Заболотный. Они стали четвертыми – игроки пропустят следующий матч против «Локомотива».

    Чемпионат России. РПЛ. 21-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Сочи – 0:0

    «Ростов»: Песьяков, Козлов, Поярков, Хаджикадунич, Алеесами, Махатадзе (Обухов, 67), Глебов, Альмквист, Гигович, Полоз (Тугарев, 67), Соу.

    «Сочи»: Джанаев, Терехов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Юсупов (Бурмистров, 85), Цаллагов, Набиуллин, Нобоа, Заболотный (Дуганджич, 82), Жоаозиньо (Руденко, 82).

    Предупреждения: Гигович, 29; Хаджикадунич, 37 – Заболотный, 40; Терехов, 63; Нобоа, 71; Новосельцев, 85.

    Удаления: нет – Бурмистров, 90+4.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:01
    Комментарии23
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      Рейтинг: +242

      bolel58 1 час назад

      Сейчас смотрю игру Баварии и Боруссии и понимаю, какой же у нас говночемпионат.
      Ну просто нет слов, кто видел игру?
      Разве кто то может поспорить со мной.
      Ростов и Сочи это просто сброд какой то людишек со двора, с завода или с супермаркета какого то.
      Что за блевотня то, что это за футбол?

      2
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      Рейтинг: +4949

      Krossmen73 1 час назад

      Итог вполне закономерен.Равная игра с равными возможностями обеих команд.Хотя эта ничья в общем никому из соперников и не нужна.С уходом Бабурина Песьяков стал больше чудить Уже во второй игре подряд создаёт напряжённость у своих ворот.Такие ляпы могут обойтись очень дорого.

      1
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      Рейтинг: +20929

      Боцман59rus 1 час назад

      Бурмистров красава, чем думал - х.з.

      1
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      Рейтинг: +83418

      zigbert 1 час назад

      Равная игра. Борьбы было много но вратарям спасать свои ворота пришлось не часто. Ударов по воротам было мало. В первом тайме Заболотный попал в штангу. А у Ростова хороший момент не использовал Альмквист.

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      Рейтинг: +279

      ростов 100/100 > zigbert 1 час назад

      Да, такой момент был, один на один, промазал, не попал по мячу. Да и потом много раз просто падал.

      1
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      Рейтинг: +20929

      Боцман59rus 1 час назад

      Вязко и нудно, болеющих за Ростов, результат конечно же разочаровал, но на данный момент все закономерно.
      Казарцев ручной гандом, хоть к матчу это не относится))

      1
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      Рейтинг: +1566

      ySS 1 час назад

      Валеру можно понять. Когда хребет команды Хаджикадунич и Глебов, пришлось уделять особое внимание обороне количеством.
      У Федотова, наверное, были свои соображения, чтобы выставить сгоревших в итоге Нобоа и Анатолия, но играть вторым номером.
      Игра была до гола, который не состоялся, хотя возможности были у Соу и Зе

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      Рейтинг: +11397

      Skull_Boy 2 часа назад

      Скукота

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      Рейтинг: +5321

      житель СПб 2 часа назад

      Согласен - результат по игре! Но меня удивили ростовчане, долгое время не реагировавшие на сидящего и не могущего играть сочинца. Это некрасиво. И давние грехи сочинцев это не оправдывают. В.Карпин и его команда потеряли в имидже из-за этого поступка.

      1
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      Рейтинг: +352

      Riot Zero > житель СПб 1 час назад

      Тот кто сидел и не играл, на замену встал и пошёл даже не хромая, да серьёзная травма. Просто Жозик устал и решил посмотреть матч, как зритель, вместо того, чтобы подняться и помогать команде. Ну и при чём здесь игроки Ростова.

      5
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      Рейтинг: +2547

      Кузьмич на трибуне > житель СПб 1 час назад

      Типа подождать пока хлопчик отдохнёт. Что то в последнее время мяченоги-миллионеры слишком расслабились . Сезон не начался а они устали. Видимо зарплаты получили и долго мешки с деньгами тащили, вот и устали.

      1
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      Рейтинг: +20268

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Самая боевая игра сезона: 7 жёлтых карточек, 1 красная, 2 "элдорки". Конечно, у ростовчан очень не хватало Норманна и Байрамяна.

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      Рейтинг: +17498

      slavutiq70 2 часа назад

      Справедливый результат,на победу не наиграл не кто,,,

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