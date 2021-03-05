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    Семак – перед игрой с «Рубином»: «Опасений по поводу погоды в Казани нет»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке команды к гостевому матчу 21-го тура РПЛ против «Рубина».

    – Сергей Богданович, как проходит подготовка к матчу с «Рубином»?

    – Неделя между играми получилась достаточно длинной и с необычными изменениями в плане тренировочных занятий, но в целом подготовка проходит в привычных условиях суровой зимы.

    Уже весна, но лучше не становится, что касается качества полей. Думаю, с такой историей всем командам нужно будет работать в ближайшее время.

    – В Казани в понедельник будет минусовая температура, снег, а «Зенит» довольно давно не играл в таких условиях. Есть ли опасения по этому поводу?

    – Нет, опасений нет. Мы тренируемся каждый день в таких условиях, поэтому никаких проблем с этим нет.

    – Легионеры готовы к такой погоде?

    – Если они готовы тренироваться в такую погоду, то, конечно, они готовы играть.

    • Матч состоится 8 марта в Казани в 16:30 мск.
    • «Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, «Зенит» – первое.
    • Команда Леонида Слуцкого готовилась к игре в Турции.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 16:59
    Комментарии4
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      Рейтинг: +20897

      Боцман59rus 2 часа назад

      А почему у Семака интервью берут, где тренер Зенита?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2478

      lordmrv 2 часа назад

      Семак, все для вас. Игроков Рубина отсекли в игре со Спартаком, пользуйтесь!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +45639

      portero 2 часа назад

      Семак уже готовит оправдание поражению...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2544

      Питерский князь 2 часа назад

      Семаку надо поменять клуб.

      0
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