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  • Семак – перед игрой с «Рубином»: «Опасений по поводу погоды в Казани нет»

Семак – перед игрой с «Рубином»: «Опасений по поводу погоды в Казани нет»

5 марта 2021, 16:59
8

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке команды к гостевому матчу 21-го тура РПЛ против «Рубина».

– Сергей Богданович, как проходит подготовка к матчу с «Рубином»?

– Неделя между играми получилась достаточно длинной и с необычными изменениями в плане тренировочных занятий, но в целом подготовка проходит в привычных условиях суровой зимы.

Уже весна, но лучше не становится, что касается качества полей. Думаю, с такой историей всем командам нужно будет работать в ближайшее время.

– В Казани в понедельник будет минусовая температура, снег, а «Зенит» довольно давно не играл в таких условиях. Есть ли опасения по этому поводу?

– Нет, опасений нет. Мы тренируемся каждый день в таких условиях, поэтому никаких проблем с этим нет.

– Легионеры готовы к такой погоде?

– Если они готовы тренироваться в такую погоду, то, конечно, они готовы играть.

  • Матч состоится 8 марта в Казани в 16:30 мск.
  • «Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, «Зенит» – первое.
  • Команда Леонида Слуцкого готовилась к игре в Турции.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Семак Сергей
Комментарии (8)
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portero
1614955496
Семак уже готовит оправдание поражению...
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lordmrv
1614955786
Семак, все для вас. Игроков Рубина отсекли в игре со Спартаком, пользуйтесь!
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Боцман59rus
1614957166
А почему у Семака интервью берут, где тренер Зенита?
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Ганнибал Лектор
1614966443
По поводу погоды опасений нет. Есть опасения, что в Казань вместо Зенита опять Уфа приедет, скатает УГ, и в случае потери очков и приближения конкурента полетят отмазки про низкое качество полей и начало сезона.
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ySS
1614967984
У Семака вообще опасений не должно быть) 3 казанских очка в кармане
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kliker
1614982017
В матче со Спартаком Рубин носился как наскипидаренный. Посмотрим, будет ли он бежать в этом матче.
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