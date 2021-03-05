Семак – перед игрой с «Рубином»: «Опасений по поводу погоды в Казани нет»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке команды к гостевому матчу 21-го тура РПЛ против «Рубина».

– Сергей Богданович, как проходит подготовка к матчу с «Рубином»?

– Неделя между играми получилась достаточно длинной и с необычными изменениями в плане тренировочных занятий, но в целом подготовка проходит в привычных условиях суровой зимы.

Уже весна, но лучше не становится, что касается качества полей. Думаю, с такой историей всем командам нужно будет работать в ближайшее время.

– В Казани в понедельник будет минусовая температура, снег, а «Зенит» довольно давно не играл в таких условиях. Есть ли опасения по этому поводу?

– Нет, опасений нет. Мы тренируемся каждый день в таких условиях, поэтому никаких проблем с этим нет.

– Легионеры готовы к такой погоде?

– Если они готовы тренироваться в такую погоду, то, конечно, они готовы играть.