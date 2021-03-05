Expressen: Гамшик договорился с шведским «Гетеборгом»

Полузащитник Марек Гамшик, скорее всего, продолжит карьеру в Швеции.
По информации Expressen, 33-летний футболист достиг устного соглашения с «Гетеборгом».
Ожидается, что в ближайшее время словак пройдет медобследование и подпишет контракт с новым клубом.
- Гамшик расторг контракт с «Далянь Ифань».
- Зимой хавбек мог оказаться в РПЛ. Его представители контактировали с ЦСКА, «Локомотивом» и «Рубином».
Источник: Expressen
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