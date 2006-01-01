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    Expressen: Гамшик договорился с шведским «Гетеборгом»

    Полузащитник Марек Гамшик, скорее всего, продолжит карьеру в Швеции.

    По информации Expressen, 33-летний футболист достиг устного соглашения с «Гетеборгом».

    Ожидается, что в ближайшее время словак пройдет медобследование и подпишет контракт с новым клубом.

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    Источник: Expressen

    Одна из двух национальных шведских ежедневных газет. Основана в 1944 году. Аудитория в твиттере - более 202 тысяч подписчиков.

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