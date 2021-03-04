Football Italia: Гамшик расторг контракт с «Далянь Ифан» и вернется в «Слован»

Полузащитник Марек Гамшик ушел из «Далянь Ифань», утверждает Football Italia.

По информации источника, стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

Расторгнув контракт с китайским клубом, 33-летний футболист решил вернуться в «Слован».

Ожидается, что в команде из Братиславы Гамшик проведет три месяца, после чего рассмотрит другие варианты продолжения карьеры.