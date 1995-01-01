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    Football Italia: Гамшик расторг контракт с «Далянь Ифан» и вернется в «Слован»

    Полузащитник Марек Гамшик ушел из «Далянь Ифань», утверждает Football Italia.

    По информации источника, стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

    Расторгнув контракт с китайским клубом, 33-летний футболист решил вернуться в «Слован».

    Ожидается, что в команде из Братиславы Гамшик проведет три месяца, после чего рассмотрит другие варианты продолжения карьеры.

    • Хавбек выступал за «Далянь Ифань» с 2019 года.
    • До переезда в Китай он 12 лет играл в «Наполи».
    • Зимой Гамшик мог оказаться в РПЛ. Его представители контактировали с ЦСКА, «Локомотивом» и «Рубином».

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 08:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1722

      ItalianFootball 4 часа назад

      33 еще не приговор. Надо возвращаться в Европу.

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