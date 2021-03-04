Football Italia: Гамшик расторг контракт с «Далянь Ифан» и вернется в «Слован»

Полузащитник Марек Гамшик ушел из «Далянь Ифань», утверждает Football Italia.
По информации источника, стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.
Расторгнув контракт с китайским клубом, 33-летний футболист решил вернуться в «Слован».
Ожидается, что в команде из Братиславы Гамшик проведет три месяца, после чего рассмотрит другие варианты продолжения карьеры.
- Хавбек выступал за «Далянь Ифань» с 2019 года.
- До переезда в Китай он 12 лет играл в «Наполи».
- Зимой Гамшик мог оказаться в РПЛ. Его представители контактировали с ЦСКА, «Локомотивом» и «Рубином».
Источник: Football Italia