Главные новости дня. Три города могут лишить права проведения матчей Евро-2020, «Краснодар» вернул Ойонго в «Монпелье»

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +890

      ZAITZEFF2011 4 часа назад

      Бомбардир во что ты превратился? Минимальные новости про футбол?? Сплошные сплетни и несуразные рассказы про...

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