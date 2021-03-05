Главные новости дня. Три города могут лишить права проведения матчей Евро-2020, «Краснодар» вернул Ойонго в «Монпелье»

Пранделли: «Ожидания от Кокорина должны быть снижены»
В Москве состоялось прощание с комментатором Розановым
«Ливерпуль» и «Лейпциг» проведут ответный матч 1/8 финала ЛЧ в Будапеште
«Краснодар» вернул Ойонго в «Монпелье» и выплатил ему зарплату до конца сезона
ESPN: Холанд хочет перейти в «Реал» или «Манчестер Сити». Его не интересуют «Бавария» и «Челси»
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УЕФА может лишить три города права проведения матчей Евро-2020
Tuttomercatoweb: «Ювентусу» придется продать де Лигта для продления контракта с Роналду
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