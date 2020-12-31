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    УЕФА может лишить три города права проведения матчей Евро-2020

    Бильбао, Дублин и Глазго рискуют потерять право принимать игры чемпионата Европы 2020 года.

    По информации Associated Press, УЕФА может лишить эти города проведения матчей турнира, если ими не будут предоставлены гарантии по допуску нужного числа зрителей на стадионы.

    Согласно плану, к июню арены, принимающие встречи Евро, должны заполняться не менее чем на 50 процентов.

    В случае переноса матчи из Дублина и Глазго отдадут Англии, а из Бильбао – другим испанским городам.

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    Источник: Associated Press

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    04.03.2021 19:50
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2317

      Fusballer 9 часов назад

      УЕФА лишь бы бабки стричь, в то время как во всём мире гуляет смертельно опасная болезнь, убивающая миллионы человек. А в футбол пусть по сети играют.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1672

      Алехсбургер. 10 часов назад

      Согласен,стрёмные названия..
      у городов.
      А то-ли дело Пикалёво,Гусь-Хрустальный.
      Гдов.

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