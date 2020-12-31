УЕФА может лишить три города права проведения матчей Евро-2020

Бильбао, Дублин и Глазго рискуют потерять право принимать игры чемпионата Европы 2020 года.

По информации Associated Press, УЕФА может лишить эти города проведения матчей турнира, если ими не будут предоставлены гарантии по допуску нужного числа зрителей на стадионы.

Согласно плану, к июню арены, принимающие встречи Евро, должны заполняться не менее чем на 50 процентов.

В случае переноса матчи из Дублина и Глазго отдадут Англии, а из Бильбао – другим испанским городам.