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  • Месси вступил в перепалку с президентом и спортивным директором «Севильи»

Месси вступил в перепалку с президентом и спортивным директором «Севильи»

4 марта 2021, 21:53
7

После ответного полуфинального матча Кубка Испании между «Барселоной» и «Севильей» (3:0) в тоннеле стадиона произошел конфликт.

По информации Marca, повздорили президент андалусийского клуба Пепе Кастро и спортивный директор Рамон Мончи с одной стороны и капитан каталонцев Лионель Месси с другой.

Один из руководителей «Севильи» сказал аргентинцу: «Вы всегда выигрываете одинаково». Вероятно, он намекал на судейство в игре. Футболист ответил оппоненту: «А вы едете домой».

  • «Барселона» отыгралась после гостевого поражения 0:2.
  • «Севилья» завершала матч вдесятером.

Источник: Marca
Испания. Кубок Барселона Севилья Месси Лионель
Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1614887239
Как перевести на русский "А вы едете домой"?
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Боцман59rus
1614889785
Севилья сама все профукала, на ровном месте
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anjaneri
1614902738
Мессионер имеет право, не тварь ведь какая-то, дрожащая....
Ответить
Snek
1614905328
А Фернандо, который сделал ненужный фол они не хотят вопросы задать? Или нереализованный пенальти, тоже результат судейства и Месси? Севилья проиграла Барсе, а не Барса выиграла Севилью, пусть ищут проблемы в себе!
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zigbert
1614959195
Проигрывать обидно но надо себя держать в руках.
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