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    Месси вступил в перепалку с президентом и спортивным директором «Севильи»

    После ответного полуфинального матча Кубка Испании между «Барселоной» и «Севильей» (3:0) в тоннеле стадиона произошел конфликт.

    По информации Marca, повздорили президент андалусийского клуба Пепе Кастро и спортивный директор Рамон Мончи с одной стороны и капитан каталонцев Лионель Месси с другой.

    Один из руководителей «Севильи» сказал аргентинцу: «Вы всегда выигрываете одинаково». Вероятно, он намекал на судейство в игре. Футболист ответил оппоненту: «А вы едете домой».

    • «Барселона» отыгралась после гостевого поражения 0:2.
    • «Севилья» завершала матч вдесятером.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Marca

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    04.03.2021 21:53
    Комментарии8
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      Рейтинг: +2732

      Snek 3 часа назад

      А Фернандо, который сделал ненужный фол они не хотят вопросы задать? Или нереализованный пенальти, тоже результат судейства и Месси?
      Севилья проиграла Барсе, а не Барса выиграла Севилью, пусть ищут проблемы в себе!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1293

      anjaneri 4 часа назад

      Мессионер имеет право, не тварь ведь какая-то, дрожащая....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20880

      Боцман59rus 7 часов назад

      Севилья сама все профукала, на ровном месте

      2
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      Рейтинг: +7466

      Puddle 8 часов назад

      Футболист ответил оппоненту: «Стыдно за Сраптак! Гы-гы-гы!».

      0
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      Рейтинг: -1242

      Бoрат > Puddle 7 часов назад

      Ты аватарку попугая прилепи и переименуйся в какаду - повторяешь за всеми , за алармом , крссником , гаврошей , своих то мозгов нет и придумать ничего не можешь . ГЫГЫГЫ .

      -1
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      Рейтинг: +7466

      Puddle > Бoрат 7 часов назад

      Уж лучше, чем долбиться в дымоход как ты, гейская петушня

      0
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      Рейтинг: -1242

      Бoрат > Puddle 7 часов назад

      У тебя одно другому не мешает . Гыгыгы . Совмещай приятное с полезным , Muddle . Гыгыгы

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      Рейтинг: +20251

      DOCTOR PENALTY 8 часов назад

      Как перевести на русский "А вы едете домой"?

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