Месси вступил в перепалку с президентом и спортивным директором «Севильи»

После ответного полуфинального матча Кубка Испании между «Барселоной» и «Севильей» (3:0) в тоннеле стадиона произошел конфликт.

По информации Marca, повздорили президент андалусийского клуба Пепе Кастро и спортивный директор Рамон Мончи с одной стороны и капитан каталонцев Лионель Месси с другой.

Один из руководителей «Севильи» сказал аргентинцу: «Вы всегда выигрываете одинаково». Вероятно, он намекал на судейство в игре. Футболист ответил оппоненту: «А вы едете домой».