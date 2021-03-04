Месси вступил в перепалку с президентом и спортивным директором «Севильи»

После ответного полуфинального матча Кубка Испании между «Барселоной» и «Севильей» (3:0) в тоннеле стадиона произошел конфликт.
По информации Marca, повздорили президент андалусийского клуба Пепе Кастро и спортивный директор Рамон Мончи с одной стороны и капитан каталонцев Лионель Месси с другой.
Один из руководителей «Севильи» сказал аргентинцу: «Вы всегда выигрываете одинаково». Вероятно, он намекал на судейство в игре. Футболист ответил оппоненту: «А вы едете домой».
- «Барселона» отыгралась после гостевого поражения 0:2.
- «Севилья» завершала матч вдесятером.
Источник: Marca