Мостовой – о лучших в сезоне РПЛ: «Абаскаль вне конкуренции, ха-ха!»

Александр Мостовой назвал своих кандидатов на статус главных звезд РПЛ в сезоне-2023/24.

Также он не упустил возможности высказаться про экс-тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, которого он неоднократно критиковал ранее.

«Лучшие игроки сезона – все фамилии на слуху. В мой список войдут – Вендел, Дуглас Сантос, а вот кто третий – много вариантов.

Если «Зенит» станет чемпионом, то надо назвать их игрока, а если «Краснодар» или «Динамо», то в список можно внести Кордобу, но из «Динамо» вряд ли кого-то можно.

Из полузащитников выбрал бы однозначно Вендела и Барриоса. А потом опять в зависимости от итога сезона. Можно включить и Сперцяна.

Говоря про главное открытие РПЛ, сразу же вспоминаю, когда первый раз появился в том «Спартаке» и получил приз лучшему новичку чемпионата.

Много появилось молодых, так что одного выбрать трудно. Назвал бы Ишкова, Салтыкова. Еще Файзуллаева – видно, что парень с головой, правда в физике ему надо прибавить.

Понравились Мохеби и Педро. Вообще в каждой команде можно выделить открытие.

В список лучших тренеров сезона точно включил бы Ивича, при котором «Краснодар» впервые был на первом месте. А остальных можно назвать только после окончания сезона.

И, естественно, Абаскаль вне конкуренции, ха-ха», – сказал Мостовой.