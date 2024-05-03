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    • Мостовой – о лучших в сезоне РПЛ: «Абаскаль вне конкуренции, ха-ха!»

    Мостовой – о лучших в сезоне РПЛ: «Абаскаль вне конкуренции, ха-ха!»

    Александр Мостовой назвал своих кандидатов на статус главных звезд РПЛ в сезоне-2023/24.

    Также он не упустил возможности высказаться про экс-тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, которого он неоднократно критиковал ранее.

    «Лучшие игроки сезона – все фамилии на слуху. В мой список войдут – Вендел, Дуглас Сантос, а вот кто третий – много вариантов.

    Если «Зенит» станет чемпионом, то надо назвать их игрока, а если «Краснодар» или «Динамо», то в список можно внести Кордобу, но из «Динамо» вряд ли кого-то можно.

    Из полузащитников выбрал бы однозначно Вендела и Барриоса. А потом опять в зависимости от итога сезона. Можно включить и Сперцяна.

    Говоря про главное открытие РПЛ, сразу же вспоминаю, когда первый раз появился в том «Спартаке» и получил приз лучшему новичку чемпионата.

    Много появилось молодых, так что одного выбрать трудно. Назвал бы Ишкова, Салтыкова. Еще Файзуллаева – видно, что парень с головой, правда в физике ему надо прибавить.

    Понравились Мохеби и Педро. Вообще в каждой команде можно выделить открытие.

    В список лучших тренеров сезона точно включил бы Ивича, при котором «Краснодар» впервые был на первом месте. А остальных можно назвать только после окончания сезона.

    И, естественно, Абаскаль вне конкуренции, ха-ха», – сказал Мостовой.

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    Источник: Sport24

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    03.05.2024 21:41
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    Комментарии (6)
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    Bozigit
    1714764226
    Мост Абаскаля сглазил)
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    VPERDIV SPARTAK
    1714768117
    А из народной никого не назвал) чтобы не сглазить а то вдруг и не станут чемпионами ))
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    FCSpartakM
    1714770768
    "Понравились Мохеби и Педро" - коротко об аналитике Мостового. Один отыграл даже не пол чемпионата, что априори не может являться каким-то поводом для новичка года, а второй помимо той же причины, в принципе отыграл пол матча хорошо в кубке и все, остальное тупоголовый футбол, напоминающий игру Карраскаля в ЦСКА на первых порах
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    rammax fcsm
    1714771926
    Бл...я.... Да убрали Абаскаля, убрали!!! Убрали уже!!! Угомонись, идиот, угомонись уже!!! Видимо, этот дэбич ещё год в своих вонючих интервью-высерах на этой теме хайпить собрался???? Угомонись, утопленник, тебя всё-равно не назначат.. Никогда и ни за что...
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    Spartak_forv@
    1714799587
    Дурилка картонная
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    k611
    1714804027
    Сам станет тренером, тоже все поржут.
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