Tuttomercatoweb: «Ювентусу» придется продать де Лигта для продления контракта с Роналду

«Ювентус» может выставить на трансфер центрального защитника Матейса де Лигта, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, клуб рассмотрит вариант с продажей голландца, если будет принято решение продлить контракт с нападающим Криштиану Роналду.

Из-за финансового кризиса «Ювентус» больше не сможет сохранять в составе двух столь высокооплачиваемых игроков.

Роналду счастлив в Турине и готов заключить новое соглашение до 2023 года. Действующий договор между сторонами истекает годом ранее.