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    Tuttomercatoweb: «Ювентусу» придется продать де Лигта для продления контракта с Роналду

    «Ювентус» может выставить на трансфер центрального защитника Матейса де Лигта, сообщает Tuttomercatoweb.

    По информации источника, клуб рассмотрит вариант с продажей голландца, если будет принято решение продлить контракт с нападающим Криштиану Роналду.

    Из-за финансового кризиса «Ювентус» больше не сможет сохранять в составе двух столь высокооплачиваемых игроков.

    Роналду счастлив в Турине и готов заключить новое соглашение до 2023 года. Действующий договор между сторонами истекает годом ранее.

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    Источник: Tuttomercatoweb

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    04.03.2021 20:51
    Комментарии4
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      Рейтинг: +65

      Venom888 7 часов назад

      Рона люблю, но будем честными, лучше оставлять молодого.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +517

      кран 9 часов назад

      Бред...менять молодого очень перспективного защитника на старика...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2317

      Fusballer 9 часов назад

      А чтобы купить Дзюбу, придётся весь состав продать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8489

      Hektor 84 9 часов назад

      Оно того не стоит

      1
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