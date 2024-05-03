Мостовой: «Кто сказал, что Карпин хороший тренер?»

Александр Мостовой считает Валерия Карпина «средненьким» тренером.

По его словам, об этом свидетельствует отсутствие трофеев в карьере Карпина, который сейчас возглавляет «Ростов» и сборную России.

– Вчера «Ростов» проиграл «Балтике». Карпин вновь остался без трофея, удивлены?

– Нет, а чему удивляться тут? Даже Зарема, которая далека от футбола понимает и говорит, что Карпин уже 20 лет без титулов. Здесь нечего добавить. Зато все кричат: «Валера, Валера» на каждом шагу.

– Карпин все-таки хороший тренер.

– А кто сказал, что он хороший тренер? По результатам он средненький тренер. Хорош тот, кто выигрывает титулы. Хотя бы какие-то.

– Но ведь он ставит «Ростову» красивый, атакующий футбол. Нет?

– У «Ростова» игра такая же, как и у всех по большому счету. Красивая игра это у «Байера», вот это точно красиво. Сколько они там не проигрывают? И титул есть.

– При всем этом Валерия Карпина многие хотят видеть в «Спартаке».

– Он был в «Спартаке» уже три раза, причем в разных должностях, и ничего не выиграл. Как-то Федун уже сказал про Карпина [в 2014 году назвал «сбитым лeтчиком»]. Мне добавить нечего по этому поводу.