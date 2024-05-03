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    Мостовой: «Кто сказал, что Карпин хороший тренер?»

    Александр Мостовой считает Валерия Карпина «средненьким» тренером.

    По его словам, об этом свидетельствует отсутствие трофеев в карьере Карпина, который сейчас возглавляет «Ростов» и сборную России.

    – Вчера «Ростов» проиграл «Балтике». Карпин вновь остался без трофея, удивлены?

    – Нет, а чему удивляться тут? Даже Зарема, которая далека от футбола понимает и говорит, что Карпин уже 20 лет без титулов. Здесь нечего добавить. Зато все кричат: «Валера, Валера» на каждом шагу.

    – Карпин все-таки хороший тренер.

    – А кто сказал, что он хороший тренер? По результатам он средненький тренер. Хорош тот, кто выигрывает титулы. Хотя бы какие-то.

    – Но ведь он ставит «Ростову» красивый, атакующий футбол. Нет?

    – У «Ростова» игра такая же, как и у всех по большому счету. Красивая игра это у «Байера», вот это точно красиво. Сколько они там не проигрывают? И титул есть.

    – При всем этом Валерия Карпина многие хотят видеть в «Спартаке».

    – Он был в «Спартаке» уже три раза, причем в разных должностях, и ничего не выиграл. Как-то Федун уже сказал про Карпина [в 2014 году назвал «сбитым лeтчиком»]. Мне добавить нечего по этому поводу.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.05.2024 22:53
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    Комментарии (20)
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    VPERDIV SPARTAK
    1714767952
    По меркам нашим Карпин классный тренер и не бухти мост!
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    Cleaner
    1714768375
    Как СРЕДНЕНЬКИЙ тренер оказался у руля СБОРНОЙ?????????????????????????????????????
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    FCSpartakM
    1714770551
    Карпин харизматичный мужик, поэтому это ему очки добавляет. Правда как это должно в его проф качествах сказывать - хз. По факту, Ростов и до Карпина играл и играл так, что все кайфовали от их игр в евро кубках. А сейчас Ростов это просто середняк, самый истинный, выше головы не прыгает и ниже определенного уровня не падает. А если Бердыев сделал из Ростова реально что-то интересное, то Карпин просто не портит средний клуб.
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    VVM1964
    1714772565
    По Российским меркам Карпин ТОП тренер, по меркам РПЛ - хороший, сильный специалист, вполне достойный тренировать клуб из верхней половины таблицы, по мировым меркам - ноунейм ...
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    ЗаЖиМ
    1714782390
    А мост окуительный интервьюер!
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    Алексей З
    1714794202
    Ну это объективная оценка. "Красивый , атакующий футбол" по-карпински это что ? Это постоянные "привозы" и героическое исправление ситуации. Показатель тренера это результат !!! Божович брал здесь Кубок , Бикеич 2-место , в еврокубках феерил, а что Валера ? Дело не в личных симпатиях, а в результате и тут трудно с Мостовым не согласиться. Так почему даже наши топы не зовут Карпина ? Распиаренный с не простым характером Средний тренер.
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    Алексей З
    1714795011
    Снйчас наверно на Моста накинутся местные ростовские, как обычно на меня. Ребята Ростов при Карпе : 9,5,5,9,4 сейчас 7. Железный середняк ! Наверно вас это устраивает , имеете право, а может попробовать "замахнуться на Шекспира ", смог же Бердыев. Когда уже игроки говорят , что главное не попасть в стыки , то это беда, "застой". Мостовой прав, попробуйте опровергнуть его без оскорблений.
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    sochi-2013
    1714800011
    Саня, берегись, сейчас тебя БНЧ завалерит!
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    k611
    1714804323
    Не суди и не судим будешь. Мостовой говорит так как будто сам как тренер выиграл как минимум Лигу Европы. Нет чтобы сказать, я как тренер пока никто, поэтому работу других комментировать не буду.
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    Suvorov71
    1714812343
    Все что сейчас говорит Мост- это противоречие, есть тренера которые выиграли, но их почему то тоже не хотят брать, примеров достаточно, а есть и такие что не выигрывали но их приглашают в топ клубы, по мне тренер это знания, удача и конечно деньги
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