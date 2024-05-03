Ещенко поддержал Тихонова, дисквалифицированного за критику женщины-арбитра

Андрей Ещенко высказался о дисквалификации Андрея Тихонова.

Тренера «Енисея» отстранили на 5 матчей Первой лиги, 2 из которых – условно.

Его наказали за критику в адрес женщины-судьи Веры Опейкиной.

Она работала на матче «СКА-Хабаровск» – «Енисей» (3:0).

«Судьи – это участники футбольных матчей, и поэтому они должны нормально воспринимать критику. Футболистов, тренеров же критикуют. Должно быть правильное восприятие критики.

Почему мы не должны критиковать судей, если они ошиблись? Когда они хорошо судят, мы их хвалим. Если судят плохо, об этом надо говорить.

А так получается, что Андрей Валерьевич раскритиковал судью – получил пять матчей дисквалификации», – сказал Ещенко.