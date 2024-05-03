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    • Тихонова дисквалифицировали на пять матчей за слова об арбитре Опейкиной

    Тихонова дисквалифицировали на пять матчей за слова об арбитре Опейкиной

    Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов получил суровое наказание от контрольно‑дисциплинарного комитета РФС.

    Его дисквалифицировали на пять матчей Первой лиги за слова об арбитре Вере Опейкиной, два из которых – условно.

    «Почему именно на этом матче экспериментируют с судейством? Почему назначают женщину? Назначьте еe на матч «Родина»«Химки» или отправьте в Махачкалу. Пускай там тренируется.

    Не надо на нас тренироваться! Тренируйтесь на женщинах, на детях! Это ненормально! Здесь мужики рубятся и некоторые моменты просто не понимают», – сказал Тихонов после разгромного поражения «Енисея» от «СКА-Хабаровска» (0:3) две недели назад.

    «Рассмотрели дело по материалам СМИ в отношении Тихонова. Он принял участие в заседании по видеоконференцсвязи. Посмотрели видеозапись и его слова об арбитре Опейкиной.

    КДК усматривает нарушение по статье 121 «Унижение достоинства человека по признаку пола». Тихонов сказал, что не хотел оскорблять и считает, что не оскорблял судью. Мы говорили о том, что речь идет об унижении достоинства.

    Какое отношение квалификация Опейкиной имеет к тому, что она женщина? Акцент Тихонова был сделан именно на том, что она женщина.

    Она утверждена судейским комитетом, прошла процедуру подготовки судей. Мы говорили о том, что оценивать работу по гендерному признаку – непрофессионально. Тихонов является публичным лицом, официальным лицом клуба. Нужно обратить внимание на его слова.

    Рассмотрев все материалы дела, КДК принял решение: за действие, направленное на унижение достоинства человека по признаку пола дисквалифицировать Тихонова на пять матчей Первой лиги, три матча считать реальным исполнением, два – условным, и оштрафовать на 50 тысяч рублей. Испытательный срок – год«, – сказал председатель КДК Артур Григорьянц.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.05.2024 15:23
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    Комментарии (17)
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    Алексей З
    1714740714
    До здравствует наше правосудие !!! Если в слове м..и..р.. видят экстремизм , то почему в оценки плохой работы, не увидеть унижения достоинства ? Не ту страну назвали Гондурасом.
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    Spartak_forv@
    1714740969
    Чёт много дали дисквы Тише за сексизм!
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    ...уефан
    1714742104
    ...ну, уж если Андрея,что-то цепануло, значит тому причина была. Он, вообще-то, адекватен и как спортсмен и как человек...
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    paracetamol
    1714745061
    У нас один гендер, у баб - другой. КДК это должен учесть, и некер у нас толерантность разводить, господа либерасты!
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    шахта Заполярная
    1714746983
    Нам своих казарцевых с мешковыми девать не куда, а тут еще ........ Видать, если Тихонова достали, тогда туши свет.
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    WILDLING_HRUNDEL
    1714747124
    Ужос... чё деется
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    edw7777
    1714747959
    Она что, племянница ввп? 5 матчей - это уже ни в какие ворота...
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    Semenycch
    1714751975
    В этом случае я поддерживаю Тихонова, пусть тренируются на кошках.
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    Fialet
    1714753928
    Опойкину на мыло.
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    Cleaner
    1714758394
    БРЕД! Пусть ОПЕЙКИНА судит матчи женских команд! Пусть ИГРОЧИХИ ЖЕНСКИХ команд говорят ей все, что о ней думают! И пусть эта кОПЕЙКИНА не сует свой нос в футбол МУЖСКОЙ!
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