Тихонова дисквалифицировали на пять матчей за слова об арбитре Опейкиной

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов получил суровое наказание от контрольно‑дисциплинарного комитета РФС.

Его дисквалифицировали на пять матчей Первой лиги за слова об арбитре Вере Опейкиной, два из которых – условно.

«Почему именно на этом матче экспериментируют с судейством? Почему назначают женщину? Назначьте еe на матч «Родина» – «Химки» или отправьте в Махачкалу. Пускай там тренируется.

Не надо на нас тренироваться! Тренируйтесь на женщинах, на детях! Это ненормально! Здесь мужики рубятся и некоторые моменты просто не понимают», – сказал Тихонов после разгромного поражения «Енисея» от «СКА-Хабаровска» (0:3) две недели назад.

«Рассмотрели дело по материалам СМИ в отношении Тихонова. Он принял участие в заседании по видеоконференцсвязи. Посмотрели видеозапись и его слова об арбитре Опейкиной.

КДК усматривает нарушение по статье 121 «Унижение достоинства человека по признаку пола». Тихонов сказал, что не хотел оскорблять и считает, что не оскорблял судью. Мы говорили о том, что речь идет об унижении достоинства.

Какое отношение квалификация Опейкиной имеет к тому, что она женщина? Акцент Тихонова был сделан именно на том, что она женщина.

Она утверждена судейским комитетом, прошла процедуру подготовки судей. Мы говорили о том, что оценивать работу по гендерному признаку – непрофессионально. Тихонов является публичным лицом, официальным лицом клуба. Нужно обратить внимание на его слова.

Рассмотрев все материалы дела, КДК принял решение: за действие, направленное на унижение достоинства человека по признаку пола дисквалифицировать Тихонова на пять матчей Первой лиги, три матча считать реальным исполнением, два – условным, и оштрафовать на 50 тысяч рублей. Испытательный срок – год«, – сказал председатель КДК Артур Григорьянц.