Итоги апрельского сезона «Конкурса прогнозов»: Боров навоз – чемпион!

Наступил май – пора подвести итоги апрельского сезона нашего «Конкурса прогнозов».

Около 200 человек чуть ли не в ежедневном режиме раздумывали над результатами футбольных матчей, анализировали расклады, но кто-то оказался более удачливым. Пятерка призеров апреля выглядит так.

1. Боров навоз – 23763 очка.

2. Viktor____ – 21842.

3. Ниф-Ниф – 21050.

4. MaxRnD – 20120.

5. Drynya – 19404.

Боров навоз второй сезон подряд попал в топ-5. Поздравляем!

По традиции всех благодарим за участие. Приглашаем приступить к майскому сезону! Первый тур уже доступен.

Также приглашаем к участию в другой нашей игровой активности – «Невидимке». Отгадывайте футболистов, проводите время с пользой для ума!