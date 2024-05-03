Итоги апрельского сезона «Конкурса прогнозов»: Боров навоз – чемпион!

Наступил май – пора подвести итоги апрельского сезона нашего «Конкурса прогнозов».
Около 200 человек чуть ли не в ежедневном режиме раздумывали над результатами футбольных матчей, анализировали расклады, но кто-то оказался более удачливым. Пятерка призеров апреля выглядит так.
1. Боров навоз – 23763 очка.
2. Viktor____ – 21842.
3. Ниф-Ниф – 21050.
4. MaxRnD – 20120.
5. Drynya – 19404.
Боров навоз второй сезон подряд попал в топ-5. Поздравляем!
По традиции всех благодарим за участие. Приглашаем приступить к майскому сезону! Первый тур уже доступен.
Также приглашаем к участию в другой нашей игровой активности – «Невидимке». Отгадывайте футболистов, проводите время с пользой для ума!