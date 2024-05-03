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    • Итоги апрельского сезона «Конкурса прогнозов»: Боров навоз – чемпион!

    Итоги апрельского сезона «Конкурса прогнозов»: Боров навоз – чемпион!

    Наступил май – пора подвести итоги апрельского сезона нашего «Конкурса прогнозов».

    Около 200 человек чуть ли не в ежедневном режиме раздумывали над результатами футбольных матчей, анализировали расклады, но кто-то оказался более удачливым. Пятерка призеров апреля выглядит так.

    1. Боров навоз – 23763 очка.

    2. Viktor____ – 21842.

    3. Ниф-Ниф – 21050.

    4. MaxRnD – 20120.

    5. Drynya – 19404.

    Боров навоз второй сезон подряд попал в топ-5. Поздравляем!

    По традиции всех благодарим за участие. Приглашаем приступить к майскому сезону! Первый тур уже доступен.

    Также приглашаем к участию в другой нашей игровой активности – «Невидимке». Отгадывайте футболистов, проводите время с пользой для ума!

    Источник: «Бомбардир»

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    03.05.2024 20:05
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    Комментарии (12)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Александр-Каратеев-yandex
    1714742673
    Вот это отлично, когда в заголовке указывают ник, имя чемпиона!
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    ...уефан
    1714747919
    ...по моему, не в первый раз)... РЕСПЕКТИЩЕ!...
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    MaxRnD
    1714748593
    Без истории конкурса и медали ТОП-10 эти поздравления выглядят, как последний привет
    Ответить
    Боров навоз
    1714755549
    Спасибо за поздравления!
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