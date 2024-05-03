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    • Губерниев высказался о дисквалификации Тихонова за критику женщины-арбитра

    Губерниев высказался о дисквалификации Тихонова за критику женщины-арбитра

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев считает, что главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов заслужил дисквалификацию.

    • Тренера отстранили на 5 матчей Первой лиги, 2 из которых – условно.
    • Его наказали за критику в адрес женщины-судьи Веры Опейкиной.
    • Она работала на матче «СКА-Хабаровск»«Енисей» (3:0).

    «Нельзя обижать женщин, нужно поднять и нести! Андрей не прав. Он должен был поднять ее и нести на руках, переплыть с ней Енисей и быть в области балета впереди планеты всей.

    «Женщин обижать не рекомендуется» – в свое время был такой фильм. Я, как главный подкаблучник России, говорил и говорю, что нельзя так делать.

    Андрей, ну как же так? Пусть теперь страдает. Главное для него дать возможность загладить, искупить, потому что у нее муж – волшебник, как говорилось в фильме «Обыкновенное чудо», – сказал Губерниев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.05.2024 20:16
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    Комментарии (13)
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    Suvorov71
    1714756975
    Так губашлёппый
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    Spartak_forv@
    1714757374
    Глушаков:«Приходите к амбару. Мне ухаживать некогда. Вы привлекательны, я чертовски привлекателен - чего же тут время терять?»))
    Ответить
    Cleaner
    1714757580
    Во время игры она НЕ ЖЕНЩИНА!!! До и после - женщина. Но если назвалась АРБИТРОМ, судишь матч МУЖСКИХ команд, то во время матча ты не женщина. Что то не нравится ВЕРЕ ОЛЕЙКИНОЙ, скатертью дорога в ЖЕНСКИЙ футбол!!!...(((
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    ...уефан
    1714758687
    ...debilismus vulgaris...
    Ответить
    Cleaner
    1714759030
    Губошлеп, иди ори в своем БИАТЛОНЕ!..(((
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1714761088
    Ну нагородил)
    Ответить
    Evgenijgerasimov607@gmail
    1714761571
    Ой дурак....
    Ответить
    Bozigit
    1714764348
    Главный балабол страны)
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    ABF
    1714766649
    Губа сам-то понял, что хотел сказать?
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