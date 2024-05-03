Губерниев высказался о дисквалификации Тихонова за критику женщины-арбитра

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев считает, что главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов заслужил дисквалификацию.

Тренера отстранили на 5 матчей Первой лиги, 2 из которых – условно.

Его наказали за критику в адрес женщины-судьи Веры Опейкиной.

Она работала на матче «СКА-Хабаровск» – «Енисей» (3:0).

«Нельзя обижать женщин, нужно поднять и нести! Андрей не прав. Он должен был поднять ее и нести на руках, переплыть с ней Енисей и быть в области балета впереди планеты всей.

«Женщин обижать не рекомендуется» – в свое время был такой фильм. Я, как главный подкаблучник России, говорил и говорю, что нельзя так делать.

Андрей, ну как же так? Пусть теперь страдает. Главное для него дать возможность загладить, искупить, потому что у нее муж – волшебник, как говорилось в фильме «Обыкновенное чудо», – сказал Губерниев.