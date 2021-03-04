ESPN: Холанд хочет перейти в «Реал» или «Манчестер Сити». Его не интересуют «Бавария» и «Челси»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд может продолжить карьеру в «Реале».

По информации ESPN, интерес к норвежцу проявляют «Реал», «Манчестер Сити», «Бавария», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Больше всего Холанд хочет перейти в «Реал». Норвежец также не откажется от варианта с «Манчестер Сити». «Бавария» и «Челси» интересуют его меньше всего.

Будущее Холанда зависит от выступления дортмундской «Боруссии» в текущем чемпионате Германии. Норвежец будет настаивать на трансфере, если дортмундцы по итогам сезона не попадут в Лигу чемпионов.