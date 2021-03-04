ESPN: Холанд хочет перейти в «Реал» или «Манчестер Сити». Его не интересуют «Бавария» и «Челси»

А баварка и на него свои сардельки направила? пнх *****.
Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд может продолжить карьеру в «Реале».
По информации ESPN, интерес к норвежцу проявляют «Реал», «Манчестер Сити», «Бавария», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
Больше всего Холанд хочет перейти в «Реал». Норвежец также не откажется от варианта с «Манчестер Сити». «Бавария» и «Челси» интересуют его меньше всего.
Будущее Холанда зависит от выступления дортмундской «Боруссии» в текущем чемпионате Германии. Норвежец будет настаивать на трансфере, если дортмундцы по итогам сезона не попадут в Лигу чемпионов.
- В 18 матчах текущего сезона Бундеслиги Холанд забил 17 мячей и сделал четыре ассиста.
- Норвежец лидирует в списке лучших бомбардиров этой Лиги чемпионов.