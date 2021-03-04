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  • ESPN: Холанд хочет перейти в «Реал» или «Манчестер Сити». Его не интересуют «Бавария» и «Челси»

ESPN: Холанд хочет перейти в «Реал» или «Манчестер Сити». Его не интересуют «Бавария» и «Челси»

4 марта 2021, 16:15
6

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд может продолжить карьеру в «Реале».

По информации ESPN, интерес к норвежцу проявляют «Реал», «Манчестер Сити», «Бавария», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Больше всего Холанд хочет перейти в «Реал». Норвежец также не откажется от варианта с «Манчестер Сити». «Бавария» и «Челси» интересуют его меньше всего.

Будущее Холанда зависит от выступления дортмундской «Боруссии» в текущем чемпионате Германии. Норвежец будет настаивать на трансфере, если дортмундцы по итогам сезона не попадут в Лигу чемпионов.

  • В 18 матчах текущего сезона Бундеслиги Холанд забил 17 мячей и сделал четыре ассиста.
  • Норвежец лидирует в списке лучших бомбардиров этой Лиги чемпионов.

Источник: ESPN
Германия. Бундеслига Испания. Примера Реал Манчестер Сити Боруссия Д Бавария Челси Холанд Эрлинг
Комментарии (6)
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MaxRnD
1614864994
В Тамбове вакансии
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серега кашин
1614865692
реалу нужен хороший нап
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bn6l14yq0bc
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кто там
1614874189
А баварка и на него свои сардельки направила? пнх *****.
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zigbert
1614952146
Да никто не откажется от такого игрока.
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Fusballer
1615050934
Если хочет выигрывать трофеи на самом высоком уровне - то только в Зенит.
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