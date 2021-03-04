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    ESPN: Холанд хочет перейти в «Реал» или «Манчестер Сити». Его не интересуют «Бавария» и «Челси»

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд может продолжить карьеру в «Реале».

    По информации ESPN, интерес к норвежцу проявляют «Реал», «Манчестер Сити», «Бавария», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

    Больше всего Холанд хочет перейти в «Реал». Норвежец также не откажется от варианта с «Манчестер Сити». «Бавария» и «Челси» интересуют его меньше всего.

    Будущее Холанда зависит от выступления дортмундской «Боруссии» в текущем чемпионате Германии. Норвежец будет настаивать на трансфере, если дортмундцы по итогам сезона не попадут в Лигу чемпионов.

    • В 18 матчах текущего сезона Бундеслиги Холанд забил 17 мячей и сделал четыре ассиста.
    • Норвежец лидирует в списке лучших бомбардиров этой Лиги чемпионов.

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    Источник: ESPN

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    04.03.2021 16:15
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1027

      кто там 12 часов назад

      А баварка и на него свои сардельки направила? пнх *****.

      0
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      Рейтинг: +7

      bn6l14yq0bc 14 часов назад

      Сeкс знакoмствa. Cнять любую дeвкy и тpaxнyть теперь проще простого - без дeнeг и oтношeний, эти дeвyшки пpoсто любят сeкc и дaют вcегда, пoпробyй бecплатнo -0------- http://srt.vg/seksa

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5875

      серега кашин 14 часов назад

      реалу нужен хороший нап

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      Рейтинг: +42807

      MaxRnD 14 часов назад

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