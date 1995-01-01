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    «Краснодар» вернул Ойонго в «Монпелье» и выплатил ему зарплату до конца сезона

    Адриен Дюран, агент защитника «Краснодара» Амбруаза Ойонго, сообщил, что его клиент досрочно вернется в «Монпелье» из-за травмы крестообразных связок.

    «Операция в Барселоне, а потом возвращаемся в «Монпелье». Благодарны «Краснодару», они шикарны — выплатили зарплату до конца сезона», – цитирует Дюрана «Спорт-Экспресс».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2770

      neim 14 минут назад

      Что-то, подозрительно часто, российские клубы становятся временным лазаретом для проходимцев всех мастей от футбола.

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