«Краснодар» вернул Ойонго в «Монпелье» и выплатил ему зарплату до конца сезона

Что-то, подозрительно часто, российские клубы становятся временным лазаретом для проходимцев всех мастей от футбола.
Адриен Дюран, агент защитника «Краснодара» Амбруаза Ойонго, сообщил, что его клиент досрочно вернется в «Монпелье» из-за травмы крестообразных связок.
«Операция в Барселоне, а потом возвращаемся в «Монпелье». Благодарны «Краснодару», они шикарны — выплатили зарплату до конца сезона», – цитирует Дюрана «Спорт-Экспресс».
- Ойонго должен был заменить травмированного Кристиана Рамиреса, но выбыл на полгода из-за травмы «крестов».
- Причина травмы Ойонго – отсутствие разминки.