«Краснодар» вернул Ойонго в «Монпелье» и выплатил ему зарплату до конца сезона

Адриен Дюран, агент защитника «Краснодара» Амбруаза Ойонго, сообщил, что его клиент досрочно вернется в «Монпелье» из-за травмы крестообразных связок.

«Операция в Барселоне, а потом возвращаемся в «Монпелье». Благодарны «Краснодару», они шикарны — выплатили зарплату до конца сезона», – цитирует Дюрана «Спорт-Экспресс».