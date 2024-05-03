Руководство «МЮ» урезало бонусы штатным сотрудникам, после чего потратило деньги на подарки для жен футболистов

В Англии рассказали о неоднозначном решении боссов «Манчестер Юнайтед».

Руководство клуба урезало бонусы штатным сотрудникам, работающим на стадионе «Олд Траффорд».

Согласно давней традиции, перед финалом Кубка Англии они получали бесплатные билеты на проезд до «Уэмбли» и обратно, предматчевый обед, послематчевую вечеринку и проживание в гостинице.

Но в этом году руководители «МЮ» отменили большинство льгот без объяснения причин.

В то же время для жен и подруг футболистов был организован ужин в ресторане San Carlo. Там девушкам сделали подарки – они были замечены с пакетами с логотипами клуба и британской сети универмагов класса люкс Harvey Nichols. Это очень возмутило сотрудников.