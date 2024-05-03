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    • Руководство «МЮ» урезало бонусы штатным сотрудникам, после чего потратило деньги на подарки для жен футболистов

    Руководство «МЮ» урезало бонусы штатным сотрудникам, после чего потратило деньги на подарки для жен футболистов

    В Англии рассказали о неоднозначном решении боссов «Манчестер Юнайтед».

    Руководство клуба урезало бонусы штатным сотрудникам, работающим на стадионе «Олд Траффорд».

    Согласно давней традиции, перед финалом Кубка Англии они получали бесплатные билеты на проезд до «Уэмбли» и обратно, предматчевый обед, послематчевую вечеринку и проживание в гостинице.

    Но в этом году руководители «МЮ» отменили большинство льгот без объяснения причин.

    В то же время для жен и подруг футболистов был организован ужин в ресторане San Carlo. Там девушкам сделали подарки – они были замечены с пакетами с логотипами клуба и британской сети универмагов класса люкс Harvey Nichols. Это очень возмутило сотрудников.

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    Источник: Daily Mail

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    03.05.2024 21:50
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    Комментарии (2)
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    mutabor0992
    1714764312
    Вот кондомы!Рваные и конченые.
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    Artemka444
    1714796000
    Сити вынесет в одну калитку!!!
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