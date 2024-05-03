Агент Селюк объяснил, почему Федотов не подходит ЦСКА

Футбольный агент Дмитрий Селюк убежден, что Владимир Федотов не соответствует уровню главного тренера ЦСКА.

«Я говорил, что Гончаренко, будучи в ЦСКА, не являлся тренером уровня армейцев. Позже его уволили, а потом и «Краснодар» тоже. Он не для больших клубов тренер.

С Федотовым та же история. ЦСКА, который приучил нас к тому, что для них серебро разочарование, сегодня даже про топ-5 не думает.

Федотова взяли за хорошие достижения в «Сочи», где он получил человек десять из «Зенита». Вот все достижения федотовские.

И он, и Гончаренко – упрямые, обидчивые, а в больших клубах это невозможно. Тем более, где есть знаковые футболисты», – сказал Селюк.