Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Агент Селюк объяснил, почему Федотов не подходит ЦСКА

    Футбольный агент Дмитрий Селюк убежден, что Владимир Федотов не соответствует уровню главного тренера ЦСКА.

    «Я говорил, что Гончаренко, будучи в ЦСКА, не являлся тренером уровня армейцев. Позже его уволили, а потом и «Краснодар» тоже. Он не для больших клубов тренер.

    С Федотовым та же история. ЦСКА, который приучил нас к тому, что для них серебро разочарование, сегодня даже про топ-5 не думает.

    Федотова взяли за хорошие достижения в «Сочи», где он получил человек десять из «Зенита». Вот все достижения федотовские.

    И он, и Гончаренко – упрямые, обидчивые, а в больших клубах это невозможно. Тем более, где есть знаковые футболисты», – сказал Селюк.

    • Федотов возглавил ЦСКА в 2022 году.
    • Он выиграл с командой Фонбет Кубок России и стал серебряным призером РПЛ.
    • Сейчас армейцы идут на 8-м месте в лиге с 38 очками в 26 турах.

    Новости по теме
    Агент Селюк определил главное разочарование сезона РПЛ 1
    Агент Селюк оценил перспективы Абаскаля 2
    Агент Селюк отреагировал на новость об интересе топ-клубов АПЛ к Пиняеву 1
    Источник: Legalbet

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.05.2024 21:59
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    biber.ru
    1714764538
    Федот, не Федот, но ЦСКА не тот.
    Ответить
    шахта Заполярная
    1714773060
    долго однако селюк рассматривал какой тренер федот
    Ответить
    Алексей З
    1714797396
    Такое ощущение , что Селюк бухает беспробудно , вот уже года два. Скажите ему , хоть кто-нибудь , что Федотов с ЦСКА в прошлом году стал 2-м и Кубок выиграл , что армейцам уже давно не удавалось.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+