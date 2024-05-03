Агент Селюк объяснил, почему Федотов не подходит ЦСКА

Футбольный агент Дмитрий Селюк убежден, что Владимир Федотов не соответствует уровню главного тренера ЦСКА.
«Я говорил, что Гончаренко, будучи в ЦСКА, не являлся тренером уровня армейцев. Позже его уволили, а потом и «Краснодар» тоже. Он не для больших клубов тренер.
С Федотовым та же история. ЦСКА, который приучил нас к тому, что для них серебро разочарование, сегодня даже про топ-5 не думает.
Федотова взяли за хорошие достижения в «Сочи», где он получил человек десять из «Зенита». Вот все достижения федотовские.
И он, и Гончаренко – упрямые, обидчивые, а в больших клубах это невозможно. Тем более, где есть знаковые футболисты», – сказал Селюк.
- Федотов возглавил ЦСКА в 2022 году.
- Он выиграл с командой Фонбет Кубок России и стал серебряным призером РПЛ.
- Сейчас армейцы идут на 8-м месте в лиге с 38 очками в 26 турах.