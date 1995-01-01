Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    2 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    3 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?

    Матч «Ювентус» – «Наполи» будет переигран 17 марта. Игра должна была состояться пять месяцев назад

    Серия А определилась с датой переигровки матча 3-го тура Серии А «Ювентус»«Наполи». Игра запланирована на 17 марта.

    Матч должен был состояться 3 октября 2020 года, но команда Дженнаро Гаттузо не явилась в Турин. «Наполи» заблокировали вылет из Неаполя из-за вспышки коронавируса в команде.

    Изначально с «Наполи» сняли одно очко, но после обжалования этого решения в Национальном олимпийском комитете Италии вернули его и позволили переиграть матч.

    • «Ювентус» занимает третье место в Серии А.
    • «Наполи» идет шестым.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Серии А

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:36
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83334
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru