Матч «Ювентус» – «Наполи» будет переигран 17 марта. Игра должна была состояться пять месяцев назад

Серия А определилась с датой переигровки матча 3-го тура Серии А «Ювентус» – «Наполи». Игра запланирована на 17 марта.

Матч должен был состояться 3 октября 2020 года, но команда Дженнаро Гаттузо не явилась в Турин. «Наполи» заблокировали вылет из Неаполя из-за вспышки коронавируса в команде.

Изначально с «Наполи» сняли одно очко, но после обжалования этого решения в Национальном олимпийском комитете Италии вернули его и позволили переиграть матч.