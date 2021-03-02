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    Сульшер: «К счастью, мы не жили в период Второй мировой войны. Эти времена были почти такими же суровыми»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о влиянии пандемии коронавируса на футбол.

    «Я впечатлен, как ребята справлялись с этой ситуацией с пандемией. У них не было возможности вести светскую жизнь, они не могли отключиться от футбола. Сейчас нельзя встречаться с друзьями, ходить в кино или на концерты, обедать в ресторане.

    Мы живем так: четверг, воскресенье, среда, суббота. Это самый странный год за всю нашу жизнь.

    К счастью, мы не жили в период Второй мировой войны. Эти времена были почти такими же суровыми. Как с этим справлялись? Абсолютно блестяще», – приводит слова Сульшера клубная пресс-служба.

    • «Манчестер Юнайтед» идет на втором месте в АПЛ.
    • Отставание от «Ман Сити» – 12 очков.

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    Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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    02.03.2021 21:26
    Комментарии28
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      Рейтинг: +4492

      Cleaner 6 часов назад

      Что за бред несет этот СУЛЬШЕР! Не думал, что у него не в порядке с мозгами...(

      1
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      Рейтинг: +1716

      ItalianFootball 9 часов назад

      Я правильно понял, он считает нынешние времена тяжелее времен второй мировой ????

      3
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      Рейтинг: +4676

      filosof sparty 12 часов назад

      Норвежец кули....

      1
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      Рейтинг: +1522

      Niko 13 часов назад

      Наверное в Норвегии это было так. Но похоже не запомнилась им если они сравнивают такую катастрофу как мировую войну с пандемией болезни которая убивает, судя по всему, примерно одного из 100.

      3
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      Рейтинг: +8435

      Hektor 84 17 часов назад

      Сравнил х.. с пальцем! Ему надо пообщаться с ветеранами пережившими ад Освенцима и Холокоста! Или с ветеранами Советской армии освободивших Европу от фашизма. Очередной идиот несет бред!!!

      4
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      Рейтинг: -50

      Арч > Hektor 84 5 часов назад

      европу от фашизма освободили вместе с коалицией!

      1
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      Рейтинг: -7

      pfcrdsfgx 18 часов назад

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      0
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      Рейтинг: +7543

      Вомбат 20 часов назад

      Там по сути дела не было войны. Когда Квислинг совершил переворот и пригласил немецкие войска, большинство норвежцев радовалось. Суровыми эти времена были для евреев -- их моментально истребили, и для интеллигенции, которая поддерживала свергнутое правительство Нюргорда. Правда когда немцы стали проигрывать войну, уровень жизни норвежцев упал потому, что они входили в состав Третьего Рейха. Это наверное и имеет в виду Сульшер. Но упал незначительно, не так, как сейчас.

      5
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      Рейтинг: +20863

      Боцман59rus 20 часов назад

      Внешне казался глуповатым, как оказалось не зря

      1
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      Рейтинг: +3795

      solodealer 20 часов назад

      Кстати... все эти "викинги"... горазде раньше некоторых поняли, что такое война... какова цена "побед" и... послали все эти победы... не без овнований чоя=тя все и любые "победы"..ПИРРОВЫМИ))) Шведы, например, после Нарвы и гибели их последнего незаменимого "супермэна" Карла 12-го...НАВСЕГДА ПОУМНЕЛИ И ПОМЕНЯЛИ ВНЕШНЮЮЮ ГОСПОЛИТИКУ)))
      Например: во время первой мировой...они де-факто всю войну торговали со всеми сторонами... вплоть до сделок между воюющими!))) Результаты? Фантастические))) Среди прочего: шведы первыми в истории ввели в стране ПЕНСИИ)))
      Погуглите)))
      Есть (был) такой Сунь Цзы. Китаец. Великий полководец прошлого. Он сотни лет назад написал книгу "Искусство войны", которую до сих пор изучают в военных академиях!))) Читается легко и "взахлёб"! Это просто триллер-пособие для всех политиков и военных!))) очень рекомендую! Вспомиается, по теме,его мысль (своими словами): лучший полководец тот, который побеждает в войне (читай: достигает своих целей в отношении противника)...НЕ ВЫВОДЯ СОЛДАТ ИЗ КАЗАРМ!)))

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      Рейтинг: +17483

      slavutiq70 21 час назад

      Да уж сравнил,,,может у них и сравнимо было,А для нашей страны это было тяжелейшее время может и за всю историю,десятки миллионов погибших и при чём в основном молодёжи,сотни миллионов покалеченных физически и морально,беда в каждой семье была,,,,а здесь для него карантин беда,который и не особо то жёсткий,,,,,,

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