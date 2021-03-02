Сульшер: «К счастью, мы не жили в период Второй мировой войны. Эти времена были почти такими же суровыми»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о влиянии пандемии коронавируса на футбол.

«Я впечатлен, как ребята справлялись с этой ситуацией с пандемией. У них не было возможности вести светскую жизнь, они не могли отключиться от футбола. Сейчас нельзя встречаться с друзьями, ходить в кино или на концерты, обедать в ресторане.

Мы живем так: четверг, воскресенье, среда, суббота. Это самый странный год за всю нашу жизнь.

К счастью, мы не жили в период Второй мировой войны. Эти времена были почти такими же суровыми. Как с этим справлялись? Абсолютно блестяще», – приводит слова Сульшера клубная пресс-служба.