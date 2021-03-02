Сульшер: «К счастью, мы не жили в период Второй мировой войны. Эти времена были почти такими же суровыми»

Что за бред несет этот СУЛЬШЕР! Не думал, что у него не в порядке с мозгами...(
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о влиянии пандемии коронавируса на футбол.
«Я впечатлен, как ребята справлялись с этой ситуацией с пандемией. У них не было возможности вести светскую жизнь, они не могли отключиться от футбола. Сейчас нельзя встречаться с друзьями, ходить в кино или на концерты, обедать в ресторане.
Мы живем так: четверг, воскресенье, среда, суббота. Это самый странный год за всю нашу жизнь.
К счастью, мы не жили в период Второй мировой войны. Эти времена были почти такими же суровыми. Как с этим справлялись? Абсолютно блестяще», – приводит слова Сульшера клубная пресс-служба.
- «Манчестер Юнайтед» идет на втором месте в АПЛ.
- Отставание от «Ман Сити» – 12 очков.