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  • Сульшер: «К счастью, мы не жили в период Второй мировой войны. Эти времена были почти такими же суровыми»

Сульшер: «К счастью, мы не жили в период Второй мировой войны. Эти времена были почти такими же суровыми»

2 марта 2021, 21:26
22

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о влиянии пандемии коронавируса на футбол.

«Я впечатлен, как ребята справлялись с этой ситуацией с пандемией. У них не было возможности вести светскую жизнь, они не могли отключиться от футбола. Сейчас нельзя встречаться с друзьями, ходить в кино или на концерты, обедать в ресторане.

Мы живем так: четверг, воскресенье, среда, суббота. Это самый странный год за всю нашу жизнь.

К счастью, мы не жили в период Второй мировой войны. Эти времена были почти такими же суровыми. Как с этим справлялись? Абсолютно блестяще», – приводит слова Сульшера клубная пресс-служба.

  • «Манчестер Юнайтед» идет на втором месте в АПЛ.
  • Отставание от «Ман Сити» – 12 очков.

Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Сульшер Уле-Гуннар
Комментарии (22)
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Aleksey!
1614710196
Вот это сравнил .... не далёк парень
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G.P.
1614712093
"почти такими же суровыми"??? То есть даже не такими суровыми, как сейчас что ли? Либо плохой перевод, либо человек несёт чушь несусветную.
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aaaaahhhh
1614713234
дебил скандинавский.
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general.lizyukov
1614713475
Почти? ПОЧТИ, б%;№"???? Отправьте его к нам в Нерюнгри, на скважину. Вот там ему будет почти. Сразу видно европейца: никаких лишений и бед не испытывал, зато смело сравнивает с военными невзгодами. С.ка.
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slavа0508
1614713787
Да уж сравнил,,,может у них и сравнимо было,А для нашей страны это было тяжелейшее время может и за всю историю,десятки миллионов погибших и при чём в основном молодёжи,сотни миллионов покалеченных физически и морально,беда в каждой семье была,,,,а здесь для него карантин беда,который и не особо то жёсткий,,,,,,
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Вомбат
1614715584
Там по сути дела не было войны. Когда Квислинг совершил переворот и пригласил немецкие войска, большинство норвежцев радовалось. Суровыми эти времена были для евреев -- их моментально истребили, и для интеллигенции, которая поддерживала свергнутое правительство Нюргорда. Правда когда немцы стали проигрывать войну, уровень жизни норвежцев упал потому, что они входили в состав Третьего Рейха. Это наверное и имеет в виду Сульшер. Но упал незначительно, не так, как сейчас.
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Hektor 84
1614727529
Сравнил х.. с пальцем! Ему надо пообщаться с ветеранами пережившими ад Освенцима и Холокоста! Или с ветеранами Советской армии освободивших Европу от фашизма. Очередной идиот несет бред!!!
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Niko
1614743220
Наверное в Норвегии это было так. Но похоже не запомнилась им если они сравнивают такую катастрофу как мировую войну с пандемией болезни которая убивает, судя по всему, примерно одного из 100.
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filosof sparty
1614745639
Норвежец кули....
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ItalianFootball
1614754650
Я правильно понял, он считает нынешние времена тяжелее времен второй мировой ????
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