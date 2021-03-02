Экс-президента «Барселоны» Бартомеу отпустили под залог

Бывший президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу выпущен на свободу, пишет Marca.

Суд решил отпустить экс-руководителя каталонского клуба и его советника Жауме Масферрера под залог.

Оба фигуранта уголовного дела отказались давать показания, воспользовавшись правом не свидетельствовать против себя.