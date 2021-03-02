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    Экс-президента «Барселоны» Бартомеу отпустили под залог

    Бывший президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу выпущен на свободу, пишет Marca.

    Суд решил отпустить экс-руководителя каталонского клуба и его советника Жауме Масферрера под залог.

    Оба фигуранта уголовного дела отказались давать показания, воспользовавшись правом не свидетельствовать против себя.

    • Полиция расследует дело о критике игроков «Барселоны» в соцсетях, получившее название «Барсагейт».
    • В феврале 2020 года Cadena SER стало известно, что компании I3 Ventures платили за поддержку президента клуба Бартомеу и критику футболистов команды.
    • Бартомеу руководил «Барсой» с января 2014-го по октябрь 2020-го года.

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    Источник: Marca

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