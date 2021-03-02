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  • Аленичев – о «Спартаке»: «С «Динамо» и «Рубином» создали всего полтора момента! Никакой мысли впереди»

Аленичев – о «Спартаке»: «С «Динамо» и «Рубином» создали всего полтора момента! Никакой мысли впереди»

2 марта 2021, 11:57
6

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев раскритиковал игру московского клуба в последних матчах.

«Нынешний подбор футболистов не позволяет «Спартаку» бороться даже за второе место. А сейчас москвичи уже рискуют не попасть в тройку. «Сочи» мощно выглядит, «Локомотив» и «Динамо» прибавили. Поэтому спартаковцам нужно что-то кардинально менять.

Конечно, у Тедеско нет такого набора футболистов, какой был в «Спартаке» три-четыре года назад. Разный уровень квалификации. При этом, безусловно, тренер несет ответственность за результат.

Никак не могу понять, почему за такой длительный срок команда так толком ничему не научилась в плане позиционного нападения. Как уже заметил, против «Динамо» и «Рубина» создано всего полтора момента!

Как только соперники насыщают оборону, лишают красно-белых пространства — москвичи оказываются в тупике! Никакой мысли впереди не просматривается. И здесь возникают вопросы к Тедеско.

Возможно, сейчас руководство клуба и думает, что стоило попрощаться с Доменико еще в декабре», – приводит слова Аленичева «Спорт-Экспресс».

  • «Спартак» идет на четвертом месте в РПЛ.
  • Отставание от лидирующего «Зенита» – шесть очков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Аленичев Дмитрий
Комментарии (6)
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Боцман59rus
1614676254
Ну да, с тобой просто всех рвали, особенно в ЛЕ
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Plyash
1614676375
Из под какой лавки выскочил,Дима? Помниться,при тебе Спартак тоже никак играл тем составом,с которым Карпин ниже 4 места не опускался,а Каррера чемпионат взял.Я ничего не попутал?
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Hektor 84
1614676805
При твоем руководстве команда выступала еще хуже. И как ты выразился состав был намного сильнее. Так что Дима лучше помалкивай и не неси чушь. С тем составом что ты тренировал Каррера Спартак привел к чемпионству, и в лиге чемпионов не плохо выступил. А ты еле еле в лигу Европы залез и еще там и обосрался.
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DOCTOR PENALTY
1614679066
Не только впереди, но и сзади.( Нужно срочно купить билет до Берлина!
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NewLife
1614679453
Кому, кому кричать "Акела промахнулся", но только не экс депутату думы Аленю. Мерзкий тип.
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zigbert
1614698725
В таких случаях лучше промолчать Дима.
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