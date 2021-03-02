Аленичев – о «Спартаке»: «С «Динамо» и «Рубином» создали всего полтора момента! Никакой мысли впереди»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев раскритиковал игру московского клуба в последних матчах.

«Нынешний подбор футболистов не позволяет «Спартаку» бороться даже за второе место. А сейчас москвичи уже рискуют не попасть в тройку. «Сочи» мощно выглядит, «Локомотив» и «Динамо» прибавили. Поэтому спартаковцам нужно что-то кардинально менять.

Конечно, у Тедеско нет такого набора футболистов, какой был в «Спартаке» три-четыре года назад. Разный уровень квалификации. При этом, безусловно, тренер несет ответственность за результат.

Никак не могу понять, почему за такой длительный срок команда так толком ничему не научилась в плане позиционного нападения. Как уже заметил, против «Динамо» и «Рубина» создано всего полтора момента!

Как только соперники насыщают оборону, лишают красно-белых пространства — москвичи оказываются в тупике! Никакой мысли впереди не просматривается. И здесь возникают вопросы к Тедеско.

Возможно, сейчас руководство клуба и думает, что стоило попрощаться с Доменико еще в декабре», – приводит слова Аленичева «Спорт-Экспресс».