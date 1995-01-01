Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке
    2 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    3 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?

    Аленичев – о «Спартаке»: «С «Динамо» и «Рубином» создали всего полтора момента! Никакой мысли впереди»

    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев раскритиковал игру московского клуба в последних матчах.

    «Нынешний подбор футболистов не позволяет «Спартаку» бороться даже за второе место. А сейчас москвичи уже рискуют не попасть в тройку. «Сочи» мощно выглядит, «Локомотив» и «Динамо» прибавили. Поэтому спартаковцам нужно что-то кардинально менять.

    Конечно, у Тедеско нет такого набора футболистов, какой был в «Спартаке» три-четыре года назад. Разный уровень квалификации. При этом, безусловно, тренер несет ответственность за результат.

    Никак не могу понять, почему за такой длительный срок команда так толком ничему не научилась в плане позиционного нападения. Как уже заметил, против «Динамо» и «Рубина» создано всего полтора момента!

    Как только соперники насыщают оборону, лишают красно-белых пространства — москвичи оказываются в тупике! Никакой мысли впереди не просматривается. И здесь возникают вопросы к Тедеско.

    Возможно, сейчас руководство клуба и думает, что стоило попрощаться с Доменико еще в декабре», – приводит слова Аленичева «Спорт-Экспресс».

    • «Спартак» идет на четвертом месте в РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – шесть очков.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:57
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +83334

      zigbert 1 час назад

      В таких случаях лучше промолчать Дима.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1165

      литлбой77 2 часа назад

      ДМИТРИЙ А ЧТО ТЫ СДЕЛАЛ ХОРОШЕГО В КОМАНДЕ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7678

      NewLife 7 часов назад

      Кому, кому кричать "Акела промахнулся", но только не экс депутату думы Аленю. Мерзкий тип.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20236

      DOCTOR PENALTY 7 часов назад

      Не только впереди, но и сзади.( Нужно срочно купить билет до Берлина!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13810

      alarm 7 часов назад

      очень стыдно за спартак!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8425

      Hektor 84 7 часов назад

      При твоем руководстве команда выступала еще хуже. И как ты выразился состав был намного сильнее. Так что Дима лучше помалкивай и не неси чушь. С тем составом что ты тренировал Каррера Спартак привел к чемпионству, и в лиге чемпионов не плохо выступил. А ты еле еле в лигу Европы залез и еще там и обосрался.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5172

      playsh 8 часов назад

      Из под какой лавки выскочил,Дима? Помниться,при тебе Спартак тоже никак играл тем составом,с которым Карпин ниже 4 места не опускался,а Каррера чемпионат взял.Я ничего не попутал?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20845

      Боцман59rus 8 часов назад

      Ну да, с тобой просто всех рвали, особенно в ЛЕ

      4
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83295
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru