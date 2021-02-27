Бундеслига. «Лейпциг» уступал 0:2, но победил «Боруссию» М

В матче двух участников плей-офф Лиги чемпионов сильнее оказался «Лейпциг». При этом «Боруссия» из Менхенгладбаха вела в два мяча.

В двух голах хозяев поучаствовал Кристофер Нкунку. «Лейпциг» идет в таблице вторым и отстает от «Баварии» на два очка.

Никогда ранее в Бундеслиге «Лейпциг» не побеждал, отыграв по ходу встречи два мяча.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 23-й тур

Лейпциг – Боруссия М – 3:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Хофманн, 6; 0:2 – Тюрам, 19; 1:2 – Нкунку, 57; 2:2 – Поульсен, 66; 3:2 – Сорлот, 90+3.

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