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    Бундеслига. «Лейпциг» уступал 0:2, но победил «Боруссию» М

    В матче двух участников плей-офф Лиги чемпионов сильнее оказался «Лейпциг». При этом «Боруссия» из Менхенгладбаха вела в два мяча.

    В двух голах хозяев поучаствовал Кристофер Нкунку. «Лейпциг» идет в таблице вторым и отстает от «Баварии» на два очка.

    Никогда ранее в Бундеслиге «Лейпциг» не побеждал, отыграв по ходу встречи два мяча.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 23-й тур

    Лейпциг – Боруссия М – 3:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Хофманн, 6; 0:2 – Тюрам, 19; 1:2 – Нкунку, 57; 2:2 – Поульсен, 66; 3:2 – Сорлот, 90+3.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.02.2021 22:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 27 февраля 2021, 22:42

      Лейпциг показал настоящую волю к победе. Не отпускает Баварию далеко. Борьба за чемпионство продолжается.

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