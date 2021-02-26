Агкацев – о дебюте за «Краснодар»: «Пара действий в начале матча – и пришла уверенность»

Вратарь Станислав Агкацев высказался о своем дебюте в составе первой команды «Краснодара».

«Вчера вечером тренер спросил, как дела, сказал, что могу выйти в стартовом составе. Спросил, готов ли я. Я ответил, что готов.

Небольшое волнение присутствовало, но парни поддержали, все было хорошо. Пара действий в начале матча – и все, пришла уверенность.

Почему не забили? Суетились, наверное, хотели больше забить. Но по самоотдаче все старались», – сказал 19-летний футболист.

Агкацев – воспитанник «Краснодара».

Голкипер провел полностью матч против загребского «Динамо» (0:1) в Лиге Европы.

Мусаев: «Агкацев надежно сыграл. Я рад его дебюту»