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    Агкацев – о дебюте за «Краснодар»: «Пара действий в начале матча – и пришла уверенность»

    Вратарь Станислав Агкацев высказался о своем дебюте в составе первой команды «Краснодара».

    «Вчера вечером тренер спросил, как дела, сказал, что могу выйти в стартовом составе. Спросил, готов ли я. Я ответил, что готов.

    Небольшое волнение присутствовало, но парни поддержали, все было хорошо. Пара действий в начале матча – и все, пришла уверенность.

    Почему не забили? Суетились, наверное, хотели больше забить. Но по самоотдаче все старались», – сказал 19-летний футболист.

    • Агкацев – воспитанник «Краснодара».
    • Голкипер провел полностью матч против загребского «Динамо» (0:1) в Лиге Европы.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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