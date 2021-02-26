Мусаев: «Агкацев надежно сыграл. Я рад его дебюту»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал дебют за основную команду 19-летнего вратаря Станислава Агкацева.
«Не могу сейчас ответить, будет ли голкипер этой игры [Агкацев] у нас основным на следующие матчи. Надо все обдумать.
Я рад дебюту Агкацева, надежно сыграл. Это первая игра парня. Сейчас надо проанализировать и понять, как двигаться дальше», – сказал Мусаев.
- Голкипер провел полностью матч против загребского «Динамо» в Лиге Европы.
- Он пропустил один гол, команда проиграла и вылетела из турнира.
- Агкацев – воспитанник «Краснодара».
Источник: «Матч ТВ»