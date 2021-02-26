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Мусаев: «Агкацев надежно сыграл. Я рад его дебюту»

26 февраля 2021, 13:22
5

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал дебют за основную команду 19-летнего вратаря Станислава Агкацева.

«Не могу сейчас ответить, будет ли голкипер этой игры [Агкацев] у нас основным на следующие матчи. Надо все обдумать.

Я рад дебюту Агкацева, надежно сыграл. Это первая игра парня. Сейчас надо проанализировать и понять, как двигаться дальше», – сказал Мусаев.

  • Голкипер провел полностью матч против загребского «Динамо» в Лиге Европы.
  • Он пропустил один гол, команда проиграла и вылетела из турнира.
  • Агкацев – воспитанник «Краснодара».

Источник: «Матч ТВ»
Лига Европы Россия. Премьер-лига Динамо Загреб Краснодар Агкацев Станислав Мусаев Мурад
Комментарии (5)
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Январь 59
1614335750
Судя по вашим комментам вы и результатом последних трёх игр тоже рады
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paracetamol
1614347448
Играть начнет кое-как, сразу про бабки завопит. Вон, Уткин, тот же, с 3-х метров в ворота попасть не может, а про бабло бастует. Про Сафронова вообще молчу. У этой дырки 3-4 мяча каждый матч в воротах, и тоже бабло давай. Хотя за столько пропущенных у него зарплату за 3 года надо вычесть!
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zigbert
1614533611
Удачный дебют всегда окрыляет.
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