Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    2 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    3 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»

    Мусаев: «Агкацев надежно сыграл. Я рад его дебюту»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал дебют за основную команду 19-летнего вратаря Станислава Агкацева.

    «Не могу сейчас ответить, будет ли голкипер этой игры [Агкацев] у нас основным на следующие матчи. Надо все обдумать.

    Я рад дебюту Агкацева, надежно сыграл. Это первая игра парня. Сейчас надо проанализировать и понять, как двигаться дальше», – сказал Мусаев.

    • Голкипер провел полностью матч против загребского «Динамо» в Лиге Европы.
    • Он пропустил один гол, команда проиграла и вылетела из турнира.
    • Агкацев – воспитанник «Краснодара».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:22
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1358

      Январь 59 1 час назад

      Судя по вашим комментам вы и результатом последних трёх игр тоже рады

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83141
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru