Мусаев: «Агкацев надежно сыграл. Я рад его дебюту»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал дебют за основную команду 19-летнего вратаря Станислава Агкацева.

«Не могу сейчас ответить, будет ли голкипер этой игры [Агкацев] у нас основным на следующие матчи. Надо все обдумать.

Я рад дебюту Агкацева, надежно сыграл. Это первая игра парня. Сейчас надо проанализировать и понять, как двигаться дальше», – сказал Мусаев.