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    Английский клуб забил 4+ гола в обоих матчах раунда плей-офф еврокубков впервые с 1994 года

    «Тоттенхэм» в обоих встречах 1/16 финала Лиги Европы против «Вольфсберга» забил четыре гола. Такого с английскими клубами не было 25 лет.

    Последний раз команда из Англии забивала 4+ гола в обоих матчах раунда плей-офф еврокубков был «Ньюкасл», который в первом раунде Кубка УЕФА сезона-1994/95 победил бельгийский «Роял Антверп» со счетами 5:0 и 5:2.

    В ответной игре с «Вольфсбергом» 16-летний футболист «Тоттенхэма» Дейн Скарлетт стал самым молодым ассистентом в истории клуба в Лиге Европы.

    • «Тоттенхэм» – 1-й участник 1/8 финала Лиги Европы.
    • В ответном матче с «Вольфсбергом» лондонцы забили свой 100-й гол в Лиге Европы.
    • «Тоттенхэм» идет в АПЛ 9-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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