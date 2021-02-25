Английский клуб забил 4+ гола в обоих матчах раунда плей-офф еврокубков впервые с 1994 года

«Тоттенхэм» в обоих встречах 1/16 финала Лиги Европы против «Вольфсберга» забил четыре гола. Такого с английскими клубами не было 25 лет.

Последний раз команда из Англии забивала 4+ гола в обоих матчах раунда плей-офф еврокубков был «Ньюкасл», который в первом раунде Кубка УЕФА сезона-1994/95 победил бельгийский «Роял Антверп» со счетами 5:0 и 5:2.

В ответной игре с «Вольфсбергом» 16-летний футболист «Тоттенхэма» Дейн Скарлетт стал самым молодым ассистентом в истории клуба в Лиге Европы.