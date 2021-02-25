Английский клуб забил 4+ гола в обоих матчах раунда плей-офф еврокубков впервые с 1994 года

«Тоттенхэм» в обоих встречах 1/16 финала Лиги Европы против «Вольфсберга» забил четыре гола. Такого с английскими клубами не было 25 лет.
Последний раз команда из Англии забивала 4+ гола в обоих матчах раунда плей-офф еврокубков был «Ньюкасл», который в первом раунде Кубка УЕФА сезона-1994/95 победил бельгийский «Роял Антверп» со счетами 5:0 и 5:2.
В ответной игре с «Вольфсбергом» 16-летний футболист «Тоттенхэма» Дейн Скарлетт стал самым молодым ассистентом в истории клуба в Лиге Европы.
- «Тоттенхэм» – 1-й участник 1/8 финала Лиги Европы.
- В ответном матче с «Вольфсбергом» лондонцы забили свой 100-й гол в Лиге Европы.
- «Тоттенхэм» идет в АПЛ 9-м.
Источник: Бомбардир.ру