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  • Казарцев: «Сутки после матча «Спартак» – «Сочи» были адом. Не спал ту ночь»

Казарцев: «Сутки после матча «Спартак» – «Сочи» были адом. Не спал ту ночь»

24 февраля 2021, 15:22
17

Арбитр Василий Казарцев рассказал, как прошли первые сутки после матча 1-го тура РПЛ «Спартак»«Сочи» (2:2).

– Сутки после матча «Спартак» – «Сочи» были адом. Маме писали массу оскорбительных и негативных сообщений про меня. Она не очень активный пользователь, просто наблюдатель.

Она не особо мне давала что-то читать, я и сам не стремился это сделать. Кому-то она даже пыталась ответить в культурном ключе. Были сообщения и с поддержкой, адресованные ей.

— Оглядывались?

— Ну, так... Тогда все были в масках везде, поспокойнее было.

— Вы не спали ту ночь?

— Сутки, наверное, был без сна. Даже проводница поезда зашла ближе к концу поездки, заглянула проверить, жив ли я.

За всю поездку ни разу не вышел из купе, хотя говорил ей, что зайду за чаем, за едой. Работа кипела. Отсматривал моменты, анализировал. В середине дня сообщили про эфир, надо было все обдумать.

  • Казарцев назначил два пенальти в ворота «Спартака».
  • Второй 11-метровый официально признан ошибочным.
  • После игры владелец столичного клуба Леонид Федун грозился сняться с чемпионата.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Казарцев Василий
Комментарии (17)
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MaxRnD
1614170091
Запричитал, бедолага, но уроков не вынес
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Lester84
1614170097
Сутки проверял-проверял
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Боцман59rus
1614171428
Бабло пересчитывал шалава)))
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moskowcity-petrv
1614171865
Бедняжка
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Боцман59rus
1614172466
Накидался животное в поезде на радостях, какой там чай
Ответить
серега кашин
1614172654
прекрасно понимал что может быть после того что совершил
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Томик
1614172918
Сученыш, ноет ещё.
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JTherry
1614173018
Казарцев - самый гнилой судейка в футболе после Вилкова... "ужрался" со страха пока в вагоне ехал... сострадания к себе не дождешься, говнюк...
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zigbert
1614176898
Угрозы конечно лишнее. Но то что совершил ошибку и принес обиду миллионам болельщиков, даже не признал своей вины.
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Hektor 84
1614179476
Сумма нулей в конверте покоя не давали
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