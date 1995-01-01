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    Казарцев: «Сутки после матча «Спартак» – «Сочи» были адом. Не спал ту ночь»

    Арбитр Василий Казарцев рассказал, как прошли первые сутки после матча 1-го тура РПЛ «Спартак»«Сочи» (2:2).

    – Сутки после матча «Спартак» – «Сочи» были адом. Маме писали массу оскорбительных и негативных сообщений про меня. Она не очень активный пользователь, просто наблюдатель.

    Она не особо мне давала что-то читать, я и сам не стремился это сделать. Кому-то она даже пыталась ответить в культурном ключе. Были сообщения и с поддержкой, адресованные ей.

    — Оглядывались?

    — Ну, так... Тогда все были в масках везде, поспокойнее было.

    — Вы не спали ту ночь?

    — Сутки, наверное, был без сна. Даже проводница поезда зашла ближе к концу поездки, заглянула проверить, жив ли я.

    За всю поездку ни разу не вышел из купе, хотя говорил ей, что зайду за чаем, за едой. Работа кипела. Отсматривал моменты, анализировал. В середине дня сообщили про эфир, надо было все обдумать.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:22
    Комментарии10
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      Рейтинг: +2709

      sobaka120982 32 минуты назад

      Сколько можно уже мусолить... кому это надо? ??? Ну допустим назначил лишний пендаль,что из этого. А до этого там же Сочи на том же стадионе за судили. Ни чего живем дальше

      0
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      Рейтинг: +1536

      kvm 37 минут назад

      неспящая кончита

      1
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      Рейтинг: +11522

      JTherry 1 час назад

      Казарцев - самый гнилой судейка в футболе после Вилкова... "ужрался" со страха пока в вагоне ехал... сострадания к себе не дождешься, говнюк...

      5
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      Рейтинг: +4953

      Томик 1 час назад

      Сученыш, ноет ещё.

      4
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      Рейтинг: +5772

      серега кашин 1 час назад

      прекрасно понимал что может быть после того что совершил

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +20695

      Боцман59rus 1 час назад

      Накидался животное в поезде на радостях, какой там чай

      3
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      Рейтинг: +895

      moskowcity-petrv 1 час назад

      Бедняжка

      1
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      Рейтинг: +20695

      Боцман59rus 1 час назад

      Бабло пересчитывал шалава)))

      3
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      Рейтинг: +5278

      Lester84 1 час назад

      Сутки проверял-проверял

      3
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      Рейтинг: +42539

      MaxRnD 1 час назад

      Запричитал, бедолага, но уроков не вынес

      5
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