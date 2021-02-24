Казарцев: «Сутки после матча «Спартак» – «Сочи» были адом. Не спал ту ночь»

Арбитр Василий Казарцев рассказал, как прошли первые сутки после матча 1-го тура РПЛ «Спартак» – «Сочи» (2:2).

– Сутки после матча «Спартак» – «Сочи» были адом. Маме писали массу оскорбительных и негативных сообщений про меня. Она не очень активный пользователь, просто наблюдатель.

Она не особо мне давала что-то читать, я и сам не стремился это сделать. Кому-то она даже пыталась ответить в культурном ключе. Были сообщения и с поддержкой, адресованные ей.

— Оглядывались?

— Ну, так... Тогда все были в масках везде, поспокойнее было.

— Вы не спали ту ночь?

— Сутки, наверное, был без сна. Даже проводница поезда зашла ближе к концу поездки, заглянула проверить, жив ли я.

За всю поездку ни разу не вышел из купе, хотя говорил ей, что зайду за чаем, за едой. Работа кипела. Отсматривал моменты, анализировал. В середине дня сообщили про эфир, надо было все обдумать.