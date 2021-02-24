Быстров – о переходе из «Спартака» в «Зенит»: «Обещали повесить, зарезать»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров рассказал о своем возвращении в петербургский клуб из «Спартака». По словам экс-футболиста, ему угрожали болельщики.

– Были угрозы физической расправы?

– Конечно, были! Обещали повесить, зарезать, еще чего-то. Ну, у нас народ – там, где негатив, где зло… Чем хуже, короче, тем больше об этом будут говорить.

– Служба безопасности «Зенита» помогала, или своими силами?

– У меня агент был, у меня были знакомые.

– Агент – это Павел Андреев?

– Да. Поэтому я себя чувствовал спокойно. Дали мне охранника на первый месяц, на второй, но в дальнейшем, когда шел…Я в принципе редко хожу один – либо с друзьями, либо со знакомыми перемещаюсь. Все смелые, когда стоят толпой, что-то кричат в спину, или комментарии оставляют. А как дело доходит до какой-то ситуации – были случаи, когда на Невском иду, вдвоем мы шли, и идут 10 человек со спины и начинают что-то кричать.

– Про Иуду?

– Как обычно, что-то в этом плане. Я зашел в гостиницу, а у меня там, получается, тоже сидело человека три.

– Вышли впятером на улицу?

– Вышли, а те бежать. Десять человек бежали без оглядки!

«Зенит» заплатил «Спартаку» 15 миллионов отступных за Быстрова в 2009 году