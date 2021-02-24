Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Быстров – о переходе из «Спартака» в «Зенит»: «Обещали повесить, зарезать»

Быстров – о переходе из «Спартака» в «Зенит»: «Обещали повесить, зарезать»

24 февраля 2021, 10:48
10

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров рассказал о своем возвращении в петербургский клуб из «Спартака». По словам экс-футболиста, ему угрожали болельщики.

– Были угрозы физической расправы?

– Конечно, были! Обещали повесить, зарезать, еще чего-то. Ну, у нас народ – там, где негатив, где зло… Чем хуже, короче, тем больше об этом будут говорить.

– Служба безопасности «Зенита» помогала, или своими силами?

– У меня агент был, у меня были знакомые.

– Агент – это Павел Андреев?

– Да. Поэтому я себя чувствовал спокойно. Дали мне охранника на первый месяц, на второй, но в дальнейшем, когда шел…Я в принципе редко хожу один – либо с друзьями, либо со знакомыми перемещаюсь. Все смелые, когда стоят толпой, что-то кричат в спину, или комментарии оставляют. А как дело доходит до какой-то ситуации – были случаи, когда на Невском иду, вдвоем мы шли, и идут 10 человек со спины и начинают что-то кричать.

– Про Иуду?

– Как обычно, что-то в этом плане. Я зашел в гостиницу, а у меня там, получается, тоже сидело человека три.

– Вышли впятером на улицу?

– Вышли, а те бежать. Десять человек бежали без оглядки!

«Зенит» заплатил «Спартаку» 15 миллионов отступных за Быстрова в 2009 году

Источник: Ютуб-канал Василия Конова
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Быстров Владимир
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mayyakq0z
1614163769
СEKС Знакoмcтвa: Здесь дамы открыто говорят и предлагают секс, без денег и отношений, просто разовый секс, все анонимно и безопасно ведь многие в отношениях. Попробуй пока бесплатно ---- https://cutt.us/xises
Ответить
nik55
1614168104
чучело----кому ты нужен
Ответить
paracetamol
1614183952
Жаль обещание не выполнили. Но все впереди, Вова!
Ответить
Hektor 84
1614504932
Володька нам то не чеши! А чего вдвоем не кинулись на десятерых? Или мотанул бегом как в былые времена играя за Спартак!
Ответить
Главные новости
Аршавин назвал игрока «Краснодара» без слабых мест – это не Кордоба
11:03
1
Галактионов назвал два требования для новичков «Локомотива»
10:40
4
Луис Энрике сделал заявление после трех подряд матчей «ПСЖ» без побед
10:29
2
Самый дорогой футболист «Милана» объявил об уходе из клуба
09:58
7
Роналдо выбыл на полтора месяца
09:48
Хиддинк отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
09:36
3
Фото«Астон Вилла» совершила рекордный трансфер
08:45
1
Аршавин сказал, что подкосило «Зенит» на старте нового сезона
08:30
10
Спасение ЦСКА, россиянин может уехать в Саудовскую Аравию, жеребьевка ЛЕ и другие новости
02:01
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
1
Все новости
Все новости
Где смотреть матч «Рубин» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:18
Где смотреть матч «Спартак» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:17
Где смотреть матч «Родина» – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:14
Аленичев прокомментировал переход Батракова в «Галатасарай»
10:16
Хиддинк отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
09:36
3
Овчинников: «Свободу Талалаеву!»
08:59
6
Аршавин сказал, что подкосило «Зенит» на старте нового сезона
08:30
10
Карседо описал Угальде двумя прилагательными
01:35
1
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
1
Игрок «Акрона» – о травме Кисляка: «Он сам попал на мое колено»
00:53
2
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
5
«Зенит» с приключениями добрался до Воронежа
00:11
7
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
6
Игдисамов обратился к игрокам ЦСКА после спасения в матче с «Акроном»
Вчера, 22:39
2
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
Вчера, 22:25
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
Вчера, 21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
Вчера, 21:20
3
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики
Вчера, 21:12
1
Перед Кисляком извинились за нанесенную травму
Вчера, 20:57
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
Вчера, 20:51
9
Мнение тренера «Акрона» об упущенной победе над ЦСКА
Вчера, 20:31
4
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
Вчера, 20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
Вчера, 19:56
41
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Баринова
Вчера, 19:51
1
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
Вчера, 19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
Вчера, 19:10
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+