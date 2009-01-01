Быстров – о переходе из «Спартака» в «Зенит»: «Обещали повесить, зарезать»

Питерские и здесь только языком чешут а на улице "бегут без оглядки"! Интернетвойска!
P.S. Зато Дзюба у них не Иуда а "парень с нашего двора"!)))
Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров рассказал о своем возвращении в петербургский клуб из «Спартака». По словам экс-футболиста, ему угрожали болельщики.
– Были угрозы физической расправы?
– Конечно, были! Обещали повесить, зарезать, еще чего-то. Ну, у нас народ – там, где негатив, где зло… Чем хуже, короче, тем больше об этом будут говорить.
– Служба безопасности «Зенита» помогала, или своими силами?
– У меня агент был, у меня были знакомые.
– Агент – это Павел Андреев?
– Да. Поэтому я себя чувствовал спокойно. Дали мне охранника на первый месяц, на второй, но в дальнейшем, когда шел…Я в принципе редко хожу один – либо с друзьями, либо со знакомыми перемещаюсь. Все смелые, когда стоят толпой, что-то кричат в спину, или комментарии оставляют. А как дело доходит до какой-то ситуации – были случаи, когда на Невском иду, вдвоем мы шли, и идут 10 человек со спины и начинают что-то кричать.
– Про Иуду?
– Как обычно, что-то в этом плане. Я зашел в гостиницу, а у меня там, получается, тоже сидело человека три.
– Вышли впятером на улицу?
– Вышли, а те бежать. Десять человек бежали без оглядки!
«Зенит» заплатил «Спартаку» 15 миллионов отступных за Быстрова в 2009 году