«Фиорентина» опровергла информацию о переговорах с Сарри

Бывший главный тренер «Челси», «Наполи» и «Ювентуса» Маурицио Сарри провел ужин со спортивным директором «Фиорентины» Даниэле Праде и генеральным директором Джо Бароне, сообщает Corriere Fiorentino. В клубе опровергли эту информацию

«Фиорентина» опровергает статью Corriere Fiorentino о встрече между менеджментом клуба и тренером Маурицио Сарри. Слухи не имеют под собой оснований. «Фиорентина» всегда и везде будет защищаться от нападок и ложных новостей, которые дестабилизируют работу клуба», – сообщает пресс-служба «фиалок».