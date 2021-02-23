Матье: «В «Барселоне» меня убили. Чувствовал себя одиноким»

Бывший защитник «Спортинга» Жереми Матье рассказал о периоде выступлений за «Барселону».

«Я чувствовал себя одиноким в раздевалке «Барселоны». Для меня это не клубный футбол.

Последний сезон в «Барселоне» был ужасным. Я думал, что мы проиграли «Ювентусу» (0:3) только из-за меня. В «Барселоне» меня убили, но я понимаю, что в футбол играет 11 человек.

Когда я перешел в «Спортинг», со мной говорили всегда, если что-то происходило. В «Барсе» ничего такого не было, хотя мне нужна была любовь. Например, если вы сделаете серьезную ошибку, на следующий день с вами никто не будет говорить, ни одной фразы», – цитирует Матье Mundo Deportivo.