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    Дзюба: «Буду прикладывать все усилия, чтобы оставить след в истории «Зенита» и российского футбола»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о целях на остаток карьеры.

    — Верили, что сможете замахнуться на тройку самых результативных игроков в истории клуба?

    — Конечно же, нет. Я даже не думал об этом. Все свои цели ставлю поступательно, иду от игры к игре, от сезона к сезону. Хочу становиться лучше, сильнее, учусь.

    Все мы проходим определенный путь, на какие-то вещи с возрастом смотрим по-другому. Я старался, по сей день стараюсь и дальше буду прикладывать все усилия, чтобы оставить какой-то след в зенитовской истории и истории российского футбола.

    Круто, что приблизился к лучшим бомбардирам клуба, надеюсь забраться как можно выше в этом топ-3.

    — Сейчас вы занимаете четвертое место (86 голов), в одном мяче позади Юрия Желудкова. Серебро тоже близко — у Владимира Кулика 101 гол. Догнать Александра Кержакова и его 163 забитых мяча вам кажется реальным?

    — Скажем так, занять второе место точно реально. А вот дальше будет очень интересно. Посмотрим, если, дай бог, здоровья хватит и буду соответствовать уровню игры «Зенита», то почему бы и нет. Есть ведь такие примеры, как Ибрагимович.

    Попытаться в любом случае можно, но будет очень тяжело, потому что Саша — легенда, забил очень много голов. Но у него и матчей гораздо больше, чем у меня!

    • Нападающий провел 200 матчей за «Зенит», забил 86 голов и сделал 57 ассистов.
    • С командой он выиграл семь трофеев.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 07:47
    Комментарии12
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      Рейтинг: +4235

      polt 2 минуты назад

      Уже наследил достаточно или еще и напоносить хочешь.

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      Рейтинг: +191

      55together 8 минут назад

      ты уже оставил такой след, что другого уже надеюсь в нашем футболе и спорте вообще больше не будет, козел!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +42514

      MaxRnD 36 минут назад

      А не замахнуться ли нам на Златана нашего, Ибрагимовича ?!
      Угу ...

      0
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      Рейтинг: +444

      SuperNils 39 минут назад

      уже оставил незабываемый след.... при чём не в футболе... ахахахаха... как футболист он в историю уже никогда не войдёт, потому что нулевой.

      0
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      Рейтинг: +4155

      mamba9090909 41 минуту назад

      Главное не топтаться на месте, а забивать, забивать и забивать, в каждом матче.

      0
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      Рейтинг: +45355

      portero 2 часа назад

      В полном вью наверняка Путину тоже хорошо лизнул....

      2
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      Рейтинг: +1437

      B.G. 2 часа назад

      А что, дзюбодрочер еще не приложил усилия? 0_о

      0
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      Рейтинг: +5485

      nik55 2 часа назад

      след от бревна----опилки

      0
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      Рейтинг: +1542

      Play 2 часа назад

      Ты уже такой след в истории оставил, после тебя ещё лет десять не проветришь

      2
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      Рейтинг: +15729

      vladimir-7 2 часа назад

      Дзюба, ты не след уже оставил, а шрам, который никак не зарастет и из
      него постоянно идет какое-то дерьмо.

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