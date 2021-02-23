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  • Дзюба: «Буду прикладывать все усилия, чтобы оставить след в истории «Зенита» и российского футбола»

Дзюба: «Буду прикладывать все усилия, чтобы оставить след в истории «Зенита» и российского футбола»

23 февраля 2021, 07:47
19

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о целях на остаток карьеры.

— Верили, что сможете замахнуться на тройку самых результативных игроков в истории клуба?

— Конечно же, нет. Я даже не думал об этом. Все свои цели ставлю поступательно, иду от игры к игре, от сезона к сезону. Хочу становиться лучше, сильнее, учусь.

Все мы проходим определенный путь, на какие-то вещи с возрастом смотрим по-другому. Я старался, по сей день стараюсь и дальше буду прикладывать все усилия, чтобы оставить какой-то след в зенитовской истории и истории российского футбола.

Круто, что приблизился к лучшим бомбардирам клуба, надеюсь забраться как можно выше в этом топ-3.

— Сейчас вы занимаете четвертое место (86 голов), в одном мяче позади Юрия Желудкова. Серебро тоже близко — у Владимира Кулика 101 гол. Догнать Александра Кержакова и его 163 забитых мяча вам кажется реальным?

— Скажем так, занять второе место точно реально. А вот дальше будет очень интересно. Посмотрим, если, дай бог, здоровья хватит и буду соответствовать уровню игры «Зенита», то почему бы и нет. Есть ведь такие примеры, как Ибрагимович.

Попытаться в любом случае можно, но будет очень тяжело, потому что Саша — легенда, забил очень много голов. Но у него и матчей гораздо больше, чем у меня!

  • Нападающий провел 200 матчей за «Зенит», забил 86 голов и сделал 57 ассистов.
  • С командой он выиграл семь трофеев.

Дзюба: «Не было амбиций стать легендой «Зенита». Понимал, что большой любви не будет»

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Дзюба Артем
Комментарии (19)
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Сильвербой
1614058234
Ты уже оставил, рукаблуд!
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vladimir-7
1614060679
Дзюба, ты не след уже оставил, а шрам, который никак не зарастет и из него постоянно идет какое-то дерьмо.
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Play
1614061214
Ты уже такой след в истории оставил, после тебя ещё лет десять не проветришь
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portero
1614062157
В полном вью наверняка Путину тоже хорошо лизнул....
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55together
1614069485
ты уже оставил такой след, что другого уже надеюсь в нашем футболе и спорте вообще больше не будет, козел!
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polt
1614069858
Уже наследил достаточно или еще и напоносить хочешь.
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"supermax"
1614073034
В смысле ещё след? Может все... Хватит следить?
Ответить
JTherry
1614074714
"наследил" Артемон Орзул с незабываемым видео...
Ответить
NewLife
1614082819
А кто твои вонючие следы за тобой убирать будет ?
Ответить
zigbert
1614089555
Это и так ясно что пример Ибрагимовича не для тебя.
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