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    Дзюба: «Не было амбиций стать легендой «Зенита». Понимал, что большой любви не будет»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал об отношениях с болельщиками клуба из Санкт-Петербурга.

    – Летом 2015-го, когда переходили в «Зенит», не предполагали, что эта история — надолго?

    — Я-то как раз, наоборот, был в этом уверен. Просто многие люди в это не верили. Счастлив, что все так сложилось. Немного повезло, что серьезные травмы обходили стороной и было доверие тех тренеров, которые работали в клубе. За исключением одного.

    — Какие амбиции у вас тогда были? Стать чемпионом, лучшим бомбардиром, легендой клуба?

    — Легендой — точно нет. Я всегда скептически относился к людям, которые приходят и тут же начинают стремиться к этому званию. Мне кажется, такое возможно только по прошествии лет.

    В моем случае я понимал, что большой любви не будет, но сразу сказал: «Судите меня по играм, по самоотдаче на поле. И с вашей стороны прошу только уважения». Это уважение и любовь практически всего стадиона я получил и, наверное, заслужил, и мне это очень льстит. Отдельная группа болельщиков не признает меня — это их дело, я к этому совершенно спокойно отношусь.

    Но, так или иначе, я шел за золотыми медалями, за игрой в Лиге чемпионов. Все это я здесь получил сполна и надеюсь, что получу еще и еще. Потому что это всегда было и остается главной целью.

    • Дзюба – воспитанник «Спартака».
    • Нападающий провел 200 матчей за «Зенит», забил 86 голов и сделал 57 ассистов.
    • С командой он выиграл семь трофеев.

    Дзюба – о «Спартаке»: «Осадочек остался. Каждый мяч в их ворота – как бальзам на душу»

    Дзюба – о 200 матчах за «Зенит»: «Мне кажется, это крутое достижение»

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 15:34
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +7602

      NewLife 43 минуты назад

      Настоящая легенда гей секции клуба, до тебя таких откровенных гомиков в сините не было.

      0
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      ...
      Рейтинг: +23064

      пьяныйхоровод > NewLife 7 минут назад

      Ясен пень не было - их в тарасовской академии взращивают .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +20652

      Боцман59rus 1 час назад

      Дзюба - Легенда Зенита...
      Не говорите нам спасибо, всегда пожалуйста

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23064

      пьяныйхоровод > Боцман59rus 6 минут назад

      Он легенда академии Спартака . И точка !

      0
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      Рейтинг: -1322

      Аденн 1 час назад

      однако дрочер стал своим в пи d ерской голубятне. бу-га-га

      0
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      Рейтинг: +13520

      alarm 1 час назад

      пожарные расчёты едут в тарасофку третий раз за день! рекорд)

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