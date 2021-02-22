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  • Дзюба: «Не было амбиций стать легендой «Зенита». Понимал, что большой любви не будет»

Дзюба: «Не было амбиций стать легендой «Зенита». Понимал, что большой любви не будет»

22 февраля 2021, 15:34
6

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал об отношениях с болельщиками клуба из Санкт-Петербурга.

– Летом 2015-го, когда переходили в «Зенит», не предполагали, что эта история — надолго?

— Я-то как раз, наоборот, был в этом уверен. Просто многие люди в это не верили. Счастлив, что все так сложилось. Немного повезло, что серьезные травмы обходили стороной и было доверие тех тренеров, которые работали в клубе. За исключением одного.

— Какие амбиции у вас тогда были? Стать чемпионом, лучшим бомбардиром, легендой клуба?

— Легендой — точно нет. Я всегда скептически относился к людям, которые приходят и тут же начинают стремиться к этому званию. Мне кажется, такое возможно только по прошествии лет.

В моем случае я понимал, что большой любви не будет, но сразу сказал: «Судите меня по играм, по самоотдаче на поле. И с вашей стороны прошу только уважения». Это уважение и любовь практически всего стадиона я получил и, наверное, заслужил, и мне это очень льстит. Отдельная группа болельщиков не признает меня — это их дело, я к этому совершенно спокойно отношусь.

Но, так или иначе, я шел за золотыми медалями, за игрой в Лиге чемпионов. Все это я здесь получил сполна и надеюсь, что получу еще и еще. Потому что это всегда было и остается главной целью.

  • Дзюба – воспитанник «Спартака».
  • Нападающий провел 200 матчей за «Зенит», забил 86 голов и сделал 57 ассистов.
  • С командой он выиграл семь трофеев.

Дзюба – о «Спартаке»: «Осадочек остался. Каждый мяч в их ворота – как бальзам на душу»

Дзюба – о 200 матчах за «Зенит»: «Мне кажется, это крутое достижение»

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (6)
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Боцман59rus
1613998646
Дзюба - Легенда Зенита... Не говорите нам спасибо, всегда пожалуйста
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NewLife
1614002660
Настоящая легенда гей секции клуба, до тебя таких откровенных гомиков в сините не было.
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paracetamol
1614005938
Какая любовь, если стоит как пень! Свинская черта, получать бешенные деньги и сачковать на поле.
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portero
1614006661
Легенда ютуба, кончай... и играй в футбол, а то как-то на футбольном поле совсем ниочём...
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aaaaahhhh
1614011651
Большой любви не будет..., а как же Сердарка????
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