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    Президент DFB Келлер: «Хотим, чтобы Лев отработал контракт до конца вне зависимости от результатов Евро-2020»

    Фриц Келлер, президент Немецкого футбольного союза (DFB), рассчитывает, что главный тренер сборной Германии Йоахим Лев будет работать и после Евро-2020 вне зависимости от его итогов. Турнир состоится летом.

    «Конечно, выводы мы будем делать по итогам турнира. Но у Йоахима Лeва есть контракт, рассчитанный до конца чемпионата мира 2022 года, и мы хотим, чтобы он был полностью отработан, вне зависимости от результатов Евро. Йоахим также в этом заинтересован. Его проект вдохновляющий и очень интересный.

    Цель сборной Германии на чемпионате Европы — полуфинал. Понимаю, что это очень амбициозная цель, но мы, как одна из крупнейших спортивных ассоциаций в мире, не можем ставить перед собой менее серьeзные цели. Лeв готов и мотивирован. Он показал, что готов ради этой команды на многое», – цитирует Келлера LiveTV со ссылкой на газету Die Welt.

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    Источник: LiveTV

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