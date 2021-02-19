Главные новости дня. «Спартак» отзаявил Урунова, «Краснодар» арендует левого защитника Ойонго

Серия А. «Фиорентина» разгромила «Специю», Кокорин второй раз подряд остался в запасе.

Metaratings: «Краснодар» арендует защитника «Монпелье» Ойонго с правом выкупа.

Sport.es: Роджерс может возглавить «Тоттенхэм» в случае отставки Моуринью.

Малафеев – об интимном видео Дзюбы: «Это нормально. Безусловно, я делаю так, но не выкладываю».

«Спартак» отзаявил Урунова.

Гаттузо: «Какой смысл выходить в 1/8 финала ЛЕ, если там играть будет некому?».

Экс-агент Абрамов: «Средняя зарплата игроков «Тамбова» была 18 тысяч в месяц».

«Спартак» потребовал у «Уфы» за Урунова 3 миллиона.

Официально: «Тамбов» доиграет сезон-2020/21.

Газизов: «Шел в «Спартак» за титулом, но мозгов не хватило».