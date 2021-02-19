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    Главные новости дня. «Спартак» отзаявил Урунова, «Краснодар» арендует левого защитника Ойонго

    Серия А. «Фиорентина» разгромила «Специю», Кокорин второй раз подряд остался в запасе.

    Metaratings: «Краснодар» арендует защитника «Монпелье» Ойонго с правом выкупа.

    Sport.es: Роджерс может возглавить «Тоттенхэм» в случае отставки Моуринью.

    Малафеев – об интимном видео Дзюбы: «Это нормально. Безусловно, я делаю так, но не выкладываю».

    «Спартак» отзаявил Урунова.

    Гаттузо: «Какой смысл выходить в 1/8 финала ЛЕ, если там играть будет некому?».

    Экс-агент Абрамов: «Средняя зарплата игроков «Тамбова» была 18 тысяч в месяц».

    «Спартак» потребовал у «Уфы» за Урунова 3 миллиона.

    Официально: «Тамбов» доиграет сезон-2020/21.

    Газизов: «Шел в «Спартак» за титулом, но мозгов не хватило».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.02.2021 23:09
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