Главные новости дня. «Спартак» отзаявил Урунова, «Краснодар» арендует левого защитника Ойонго

Серия А. «Фиорентина» разгромила «Специю», Кокорин второй раз подряд остался в запасе.
Metaratings: «Краснодар» арендует защитника «Монпелье» Ойонго с правом выкупа.
Sport.es: Роджерс может возглавить «Тоттенхэм» в случае отставки Моуринью.
Малафеев – об интимном видео Дзюбы: «Это нормально. Безусловно, я делаю так, но не выкладываю».
«Спартак» отзаявил Урунова.
Гаттузо: «Какой смысл выходить в 1/8 финала ЛЕ, если там играть будет некому?».
Экс-агент Абрамов: «Средняя зарплата игроков «Тамбова» была 18 тысяч в месяц».
«Спартак» потребовал у «Уфы» за Урунова 3 миллиона.
Официально: «Тамбов» доиграет сезон-2020/21.
Газизов: «Шел в «Спартак» за титулом, но мозгов не хватило».
Источник: Бомбардир.ру