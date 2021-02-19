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  • Малафеев – об интимном видео Дзюбы: «Это нормально. Безусловно, я делаю так, но не выкладываю»

Малафеев – об интимном видео Дзюбы: «Это нормально. Безусловно, я делаю так, но не выкладываю»

19 февраля 2021, 10:38
12

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев рассказал, что думает о ситуации с публикацией видео интимного характера с участием форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

«Мы теперь поняли, что в принципе это нормально и естественно. Конечно, безусловно, я делаю так. Но, естественно, не выкладываю. Зачем? Это же всe индивидуально.

На самом деле в этом действительно нет ничего предосудительного. Это естественно. Но это не должно стать достоянием общественности ни при каких обстоятельствах», – сказал Малафеев в интервью Василию Смольному.

Источник: ютуб-канал Василия Смольного
Россия. Премьер-лига Зенит Малафеев Вячеслав Дзюба Артем
Комментарии (12)
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Давид59
1613721459
"Интимное видео" - это нормально для эротических сайтов. Тут Слава Америку не открыл.
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Алехсбургер.
1613724935
Слава на выходе всегда играл руками...)) А ,вообще..он прав. Не такая уж фантасмагория,которая всех достала..
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NewLife
1613726636
В бомжатнике все дрочуны, мы просто не знаем, что еще они там делают и не выкладывают. Если их дрочка так интересует журналюг, пусть лучше обсуждают эту тему на синитовском сайте.
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DOCTOR PENALTY
1613731318
И фамилия у Славы подходящая, и шнурки на ботинках, верняк, в цвета радуги.
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Из Твери Леха
1613733380
На ветке опять спартачи возбудились.
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Garrincha58
1613734846
кто только не дрочнул вместе с Д, но ещё ничего не слышно от Паненки
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Боцман59rus
1613735947
Уже проехали давно, Малафеев в коме был, или наш чудо ресурс старье нарыл?
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DokHadson
1613738950
Анонисты - народ плечистый!
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Hektor 84
1613742541
Слава и телефон в жо.. суешь?))))
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lordmrv
1613751775
Что то разошлись питерские задроты. Я не понял где нормально то? Девушек у них нет, поэтому рукоблудием занимаются?
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