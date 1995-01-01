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    Малафеев – об интимном видео Дзюбы: «Это нормально. Безусловно, я делаю так, но не выкладываю»

    Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев рассказал, что думает о ситуации с публикацией видео интимного характера с участием форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

    «Мы теперь поняли, что в принципе это нормально и естественно. Конечно, безусловно, я делаю так. Но, естественно, не выкладываю. Зачем? Это же всe индивидуально.

    На самом деле в этом действительно нет ничего предосудительного. Это естественно. Но это не должно стать достоянием общественности ни при каких обстоятельствах», – сказал Малафеев в интервью Василию Смольному.

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    Источник: ютуб-канал Василия Смольного

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    Сегодня, 10:38
    Комментарии13
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      Рейтинг: +20112

      DOCTOR PENALTY 11 минут назад

      И фамилия у Славы подходящая, и шнурки на ботинках, верняк, в цвета радуги.

      0
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      Рейтинг: +1349

      DMитрий 15 минут назад

      Слава спецом об этом упомянул сейчас, а то стали уже забывать, а у него с Дзюбой есть прения. Вот постантиковидный укольчик в пах и сделал.

      0
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      Рейтинг: +7561

      NewLife 1 час назад

      В бомжатнике все дрочуны, мы просто не знаем, что еще они там делают и не выкладывают. Если их дрочка так интересует журналюг, пусть лучше обсуждают эту тему на синитовском сайте.

      3
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      Рейтинг: -1326

      Бoрат > NewLife 1 час назад

      А я знаю , я знаю , но не скажу , а то меня опять в геи запишут и забанят за гей пропаганду , хотя какая же это пропаганда , это просто констатация фактов . гыгыгы .

      0
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      Рейтинг: +2806

      Semenycch 1 час назад

      Осталось Малафееву добавить, что тот, кто так никогда не делал, тот 3,14 дор! :)
      А вообще, давно нужно забыть эту тему. Хотя, свиньям чем больше грязи, тем больше удовольствие. :))

      1
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      Рейтинг: -1326

      Бoрат > Semenycch 1 час назад

      Какая же всё таки свинья этот Малофеев - никак эту тему забыть не может , стыдно за него . Гыгыгы .

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      Рейтинг: +19186

      bset 1 час назад

      Так он и не выкладывал. Видео слили. А то что он хоум видео снимает, так это его дело.

      2
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      Рейтинг: +1591

      Алехсбургер. 1 час назад

      Слава на выходе всегда играл руками...))
      А ,вообще..он прав.
      Не такая уж фантасмагория,которая всех достала..

      1
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      Рейтинг: -1164

      alarm_иг 2 часа назад

      И не удивительно. Не зря клуб "Синит" идентичен клубу "Голубая устрица" Гыгы

      1
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      Рейтинг: +6372

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Поменьше надо об этом говорить.

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      Рейтинг: -1326

      Бoрат > Alekxei Z. 1 час назад

      Правильно - меньше слов , больше дела . Гыгыгы . Поддержим Дзюбу .

      0
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      Рейтинг: +4414

      Давид59 2 часа назад

      "Интимное видео" - это нормально для эротических сайтов. Тут Слава Америку не открыл.

      2
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      Рейтинг: -66

      БУДУЛАЙ ГАЙКИН 2 часа назад

      сказано лазурятник голубой - вагон) ахах

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