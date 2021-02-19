Малафеев – об интимном видео Дзюбы: «Это нормально. Безусловно, я делаю так, но не выкладываю»

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев рассказал, что думает о ситуации с публикацией видео интимного характера с участием форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

«Мы теперь поняли, что в принципе это нормально и естественно. Конечно, безусловно, я делаю так. Но, естественно, не выкладываю. Зачем? Это же всe индивидуально.

На самом деле в этом действительно нет ничего предосудительного. Это естественно. Но это не должно стать достоянием общественности ни при каких обстоятельствах», – сказал Малафеев в интервью Василию Смольному.