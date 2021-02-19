Гаттузо: «Какой смысл выходить в 1/8 финала ЛЕ, если там играть будет некому?»

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо посетовал на кадровые проблемы, с которыми столкнулась его команда.

В четверг неаполитанцы проиграли «Гранаде» (0:2) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Сейчас бессмысленно говорить о том, сумеем мы отыграться дома или нет, главное – это возвращение футболистов. Сегодня мы потеряли Политано, поэтому зачем выходить в следующий раунд, если там играть будет некому?

Все, что мы можем сделать завтра, – посчитать тех, кто остался, а дальше будет видно. У нас выбыли 10-11 игроков, у Политано проблемы с ребрами, он не может нормально дышать. Но мы не можем сидеть и плакать, нужно находить решение», – сказал Гаттузо.