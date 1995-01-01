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    Гаттузо: «Какой смысл выходить в 1/8 финала ЛЕ, если там играть будет некому?»

    Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо посетовал на кадровые проблемы, с которыми столкнулась его команда.

    • В четверг неаполитанцы проиграли «Гранаде» (0:2) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

    «Сейчас бессмысленно говорить о том, сумеем мы отыграться дома или нет, главное – это возвращение футболистов. Сегодня мы потеряли Политано, поэтому зачем выходить в следующий раунд, если там играть будет некому?

    Все, что мы можем сделать завтра, – посчитать тех, кто остался, а дальше будет видно. У нас выбыли 10-11 игроков, у Политано проблемы с ребрами, он не может нормально дышать. Но мы не можем сидеть и плакать, нужно находить решение», – сказал Гаттузо.

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 13:48
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +20118

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      Смысл огромный, проверишь на морально-волевые молодёжь. Бесценный опыт.

      0
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      Рейтинг: +6537

      Puddle 3 часа назад

      Тузик отмазывается

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