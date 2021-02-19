«Уфа»: «Хотим арендовать Урунова»

Полузащитник Остон Урунов может вернуться в «Уфу». Сейчас он находится в статусе отзаявленного в «Спартаке».

«Мы написали письмо о том, что хотим взять Урунова в аренду, но ответа пока не получили, посмотрим. Мы готовы взять его в аренду до конца сезона и платить зарплату игроку», – сказал генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков.