«Уфа»: «Хотим арендовать Урунова»

Полузащитник Остон Урунов может вернуться в «Уфу». Сейчас он находится в статусе отзаявленного в «Спартаке».
«Мы написали письмо о том, что хотим взять Урунова в аренду, но ответа пока не получили, посмотрим. Мы готовы взять его в аренду до конца сезона и платить зарплату игроку», – сказал генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков.
- В августе «Спартак» купил Урунова у «Уфы» за 1 миллион евро.
- В текущем сезоне Урунов забил 1 гол в 9 матчах.
- Карьеру в России Урунов начал именно в «Уфе».
Источник: «Чемпионат»