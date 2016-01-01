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    «Уфа»: «Хотим арендовать Урунова»

    Полузащитник Остон Урунов может вернуться в «Уфу». Сейчас он находится в статусе отзаявленного в «Спартаке».

    «Мы написали письмо о том, что хотим взять Урунова в аренду, но ответа пока не получили, посмотрим. Мы готовы взять его в аренду до конца сезона и платить зарплату игроку», – сказал генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков.

    • В августе «Спартак» купил Урунова у «Уфы» за 1 миллион евро.
    • В текущем сезоне Урунов забил 1 гол в 9 матчах.
    • Карьеру в России Урунов начал именно в «Уфе».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +26591

      oyabun 2 часа назад

      Ну хотя бы так, надо отдавать парня. В лимит легионеров он уже не вписывается.

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