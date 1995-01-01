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    Матч против загребского «Динамо» – самая холодная домашняя игра в истории «Краснодара»

    Первый матч 1/16 финала Лиги Европы с загребским «Динамо» (2:3) стал самым холодным домашним матчем в истории «Краснодара».

    Во время игры температура опустилась до -10 градусов по шкале Цельсия. Так низко в дни домашних матчей «Краснодара» температура не опускалась никогда.

    Самым холодным выездом команды остается игра с «Томью» в ноябре 2011 года. Тогда матч РПЛ состоялся при температуре -15 градусов по шкале Цельсия.

    • Ответный матч в Загребе состоится 25 февраля.
    • «Краснодар» – последний представитель РПЛ в текущей еврокубковой кампании.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Краснодара»

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