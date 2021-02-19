Матч против загребского «Динамо» – самая холодная домашняя игра в истории «Краснодара»

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы с загребским «Динамо» (2:3) стал самым холодным домашним матчем в истории «Краснодара».

Во время игры температура опустилась до -10 градусов по шкале Цельсия. Так низко в дни домашних матчей «Краснодара» температура не опускалась никогда.

Самым холодным выездом команды остается игра с «Томью» в ноябре 2011 года. Тогда матч РПЛ состоялся при температуре -15 градусов по шкале Цельсия.