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    Мусаев – о 2:3 с «Динамо» З: «Если ты выходишь на такую игру, то должен быть готовым высекать людей»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев назвал причины поражения в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с загребским «Динамо» (2:3).

    «Мы совершили много ошибок. Подарили сопернику много мячей в середине поля. Сами себе придумали кучу проблем. Во втором тайме лучше играли, были моменты, но игра в обороне не выдерживает никакой критики. Если мы хотим добиваться серьезных вещей, то так обороняться невозможно.

    У нас были проблемы с полями, два дня не могли тренироваться, но это не оправдание. Больше проблем в наших головах. Мы все сыграли недолжным образом. Я абсолютно недоволен увиденным. Мы должны поменяться, чтобы добиваться побед. Еще ничего не потеряно, есть матч в Хорватии. Нам нужно серьезно поговорить.

    Должен быть другой уровень жесткости. Если ты выходишь на такую игру, то должен быть готовым высекать людей. Как забили нам третий гол – это непозволительно, когда человека разворачивают как Месси в молодые годы.

    Это невозможно, надо играть с другим уровнем жесткости, с положительной агрессией. Надо играть более дисциплинированно. Это не вопрос тренировок, а вопрос нашей ментальности.

    Как это исправить? Вы такие вопросы задаете. Приходить разговаривать и исправлять. Я им все сказал, что хотел, в раздевалке это и останется.

    Вот вы два дня мне говорите за владение мячом. Вот сегодня 62 процента владели, вы довольны? Вот тогда и не нужно постоянно говорить о владении мячом», – цитирует Мусаева «Матч ТВ».

    • Ответный матч в Загребе состоится 25 февраля.
    • «Краснодар» – последний представитель РПЛ в текущей еврокубковой кампании.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +478

      RJM555 12 минут назад

      главная причина - это главный тренер....не понятно зачем его держат в клубе, а может он работает за хлеб и воду.....столько вокруг хороших тренеров

      0
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      Рейтинг: +4120

      mamba9090909 20 минут назад

      Динамовцы держали выигрыш. На каждый ответ Краснодара они опять забивали и держали. Дома они игру не отдадут.

      2
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      Рейтинг: +2623

      sobaka120982 41 минуту назад

      Да понятно что с такой игрой Краснодар уже закончил участие в ЛЕ. Ответный матч Краснодар будут в роли статистов

      1
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      Рейтинг: +10062

      ilichkadr 59 минут назад

      С такой игрой шансов пройти дальше нет. Городов косячил по полной.

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