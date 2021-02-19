Мусаев – о 2:3 с «Динамо» З: «Если ты выходишь на такую игру, то должен быть готовым высекать людей»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев назвал причины поражения в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с загребским «Динамо» (2:3).

«Мы совершили много ошибок. Подарили сопернику много мячей в середине поля. Сами себе придумали кучу проблем. Во втором тайме лучше играли, были моменты, но игра в обороне не выдерживает никакой критики. Если мы хотим добиваться серьезных вещей, то так обороняться невозможно.

У нас были проблемы с полями, два дня не могли тренироваться, но это не оправдание. Больше проблем в наших головах. Мы все сыграли недолжным образом. Я абсолютно недоволен увиденным. Мы должны поменяться, чтобы добиваться побед. Еще ничего не потеряно, есть матч в Хорватии. Нам нужно серьезно поговорить.

Должен быть другой уровень жесткости. Если ты выходишь на такую игру, то должен быть готовым высекать людей. Как забили нам третий гол – это непозволительно, когда человека разворачивают как Месси в молодые годы.

Это невозможно, надо играть с другим уровнем жесткости, с положительной агрессией. Надо играть более дисциплинированно. Это не вопрос тренировок, а вопрос нашей ментальности.

Как это исправить? Вы такие вопросы задаете. Приходить разговаривать и исправлять. Я им все сказал, что хотел, в раздевалке это и останется.

Вот вы два дня мне говорите за владение мячом. Вот сегодня 62 процента владели, вы довольны? Вот тогда и не нужно постоянно говорить о владении мячом», – цитирует Мусаева «Матч ТВ».