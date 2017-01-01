Мусаев – о 2:3 с «Динамо» З: «Если ты выходишь на такую игру, то должен быть готовым высекать людей»

главная причина - это главный тренер....не понятно зачем его держат в клубе, а может он работает за хлеб и воду.....столько вокруг хороших тренеров
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев назвал причины поражения в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с загребским «Динамо» (2:3).
«Мы совершили много ошибок. Подарили сопернику много мячей в середине поля. Сами себе придумали кучу проблем. Во втором тайме лучше играли, были моменты, но игра в обороне не выдерживает никакой критики. Если мы хотим добиваться серьезных вещей, то так обороняться невозможно.
У нас были проблемы с полями, два дня не могли тренироваться, но это не оправдание. Больше проблем в наших головах. Мы все сыграли недолжным образом. Я абсолютно недоволен увиденным. Мы должны поменяться, чтобы добиваться побед. Еще ничего не потеряно, есть матч в Хорватии. Нам нужно серьезно поговорить.
Должен быть другой уровень жесткости. Если ты выходишь на такую игру, то должен быть готовым высекать людей. Как забили нам третий гол – это непозволительно, когда человека разворачивают как Месси в молодые годы.
Это невозможно, надо играть с другим уровнем жесткости, с положительной агрессией. Надо играть более дисциплинированно. Это не вопрос тренировок, а вопрос нашей ментальности.
Как это исправить? Вы такие вопросы задаете. Приходить разговаривать и исправлять. Я им все сказал, что хотел, в раздевалке это и останется.
Вот вы два дня мне говорите за владение мячом. Вот сегодня 62 процента владели, вы довольны? Вот тогда и не нужно постоянно говорить о владении мячом», – цитирует Мусаева «Матч ТВ».
- Ответный матч в Загребе состоится 25 февраля.
- «Краснодар» – последний представитель РПЛ в текущей еврокубковой кампании.