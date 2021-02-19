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  • Мусаев – о 2:3 с «Динамо» З: «Если ты выходишь на такую игру, то должен быть готовым высекать людей»

Мусаев – о 2:3 с «Динамо» З: «Если ты выходишь на такую игру, то должен быть готовым высекать людей»

19 февраля 2021, 08:43
23

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев назвал причины поражения в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с загребским «Динамо» (2:3).

«Мы совершили много ошибок. Подарили сопернику много мячей в середине поля. Сами себе придумали кучу проблем. Во втором тайме лучше играли, были моменты, но игра в обороне не выдерживает никакой критики. Если мы хотим добиваться серьезных вещей, то так обороняться невозможно.

У нас были проблемы с полями, два дня не могли тренироваться, но это не оправдание. Больше проблем в наших головах. Мы все сыграли недолжным образом. Я абсолютно недоволен увиденным. Мы должны поменяться, чтобы добиваться побед. Еще ничего не потеряно, есть матч в Хорватии. Нам нужно серьезно поговорить.

Должен быть другой уровень жесткости. Если ты выходишь на такую игру, то должен быть готовым высекать людей. Как забили нам третий гол – это непозволительно, когда человека разворачивают как Месси в молодые годы.

Это невозможно, надо играть с другим уровнем жесткости, с положительной агрессией. Надо играть более дисциплинированно. Это не вопрос тренировок, а вопрос нашей ментальности.

Как это исправить? Вы такие вопросы задаете. Приходить разговаривать и исправлять. Я им все сказал, что хотел, в раздевалке это и останется.

Вот вы два дня мне говорите за владение мячом. Вот сегодня 62 процента владели, вы довольны? Вот тогда и не нужно постоянно говорить о владении мячом», – цитирует Мусаева «Матч ТВ».

  • Ответный матч в Загребе состоится 25 февраля.
  • «Краснодар» – последний представитель РПЛ в текущей еврокубковой кампании.

Источник: «Матч ТВ»
Лига Европы Краснодар Динамо Загреб Мусаев Мурад
Комментарии (23)
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sobaka120982
1613716823
Да понятно что с такой игрой Краснодар уже закончил участие в ЛЕ. Ответный матч Краснодар будут в роли статистов
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mamba9090909
1613718058
Динамовцы держали выигрыш. На каждый ответ Краснодара они опять забивали и держали. Дома они игру не отдадут.
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RJM555
1613718574
главная причина - это главный тренер....не понятно зачем его держат в клубе, а может он работает за хлеб и воду.....столько вокруг хороших тренеров
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Давид59
1613720609
А я не соглашусь с Мусаевым. Команда играла на своём уровне. Один Смольников выгрызал. Остальные не то что статисты, но позволяют сопернику играть. Организация атак очень симпатичная. Обостряющие пасы. Игра вполне могла закончиться 7:7
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Валерий2705
1613720703
Мурада начинает бомбить от собственной безпомощности) какая защита? У тебя в обороне Кайо, косячит, но всё равно играет...
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Andrew01
1613721852
Вратаря надо другого, 3 мяча привез Городов, 2 раза махнул мимо мяча и пропустил в БЛИЖНИЙ угол, который закрывал, это как? Вот вам и "вратарь половина команды".
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Вомбат
1613724031
Бюджет ФК Краснодар 120 млн евро -- третий в стране после Зенита и Спартака. Выше, чем у Локо и в ДВА раза выше, чем у ЦСКА. Бюджет Динамо Загреб 6 миллионов евро. Разница бюджетов 20 раз. Разница в классе тоже раз 20. Только в другую сторону.
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portero
1613728575
Ну и чего ты команду не подготовил??? И нах Сафонова отправили в дубль, могли бы игру дать поиграть... ведь дыра в воротах вчера стояла....
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Hektor 84
1613742093
Так почему тогда они не готовы оказались?
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GM
1613755335
Рамирес: «Краснодар» не ЦСКА, нам под силу справиться с загребским «Динамо»
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