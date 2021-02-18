На проведение ответного матча 1/8 финала ЛЧ «Ливерпуль» – «РБ Лейпциг» претендуют восемь городов

С высокой долей вероятности ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «РБ Лейпциг» пройдет не на «Энфилде».
По информации The Athletic, на проведение матча претендуют восемь городов из шести стран, среди них – Венгрия, Италия и Румыния.
Первая встреча команд состоялась во вторник на нейтральном поле в Будапеште из-за антикоронавирусных ограничений.
- «Ливерпуль» должен принять «РБ Лейпциг» 10 марта.
- Если немецкая команда отправится в Великобританию, то после возвращения ее отправят на 10-дневный карантин, что грозит ей техническими поражениями в Бундеслиге.
Источник: The Athletic