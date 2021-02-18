На проведение ответного матча 1/8 финала ЛЧ «Ливерпуль» – «РБ Лейпциг» претендуют восемь городов

С высокой долей вероятности ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «РБ Лейпциг» пройдет не на «Энфилде».

По информации The Athletic, на проведение матча претендуют восемь городов из шести стран, среди них – Венгрия, Италия и Румыния.

Первая встреча команд состоялась во вторник на нейтральном поле в Будапеште из-за антикоронавирусных ограничений.