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    На проведение ответного матча 1/8 финала ЛЧ «Ливерпуль» – «РБ Лейпциг» претендуют восемь городов

    С высокой долей вероятности ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «РБ Лейпциг» пройдет не на «Энфилде».

    По информации The Athletic, на проведение матча претендуют восемь городов из шести стран, среди них – Венгрия, Италия и Румыния.

    Первая встреча команд состоялась во вторник на нейтральном поле в Будапеште из-за антикоронавирусных ограничений.

    • «Ливерпуль» должен принять «РБ Лейпциг» 10 марта.
    • Если немецкая команда отправится в Великобританию, то после возвращения ее отправят на 10-дневный карантин, что грозит ей техническими поражениями в Бундеслиге.

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    Источник: The Athletic

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