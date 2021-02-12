Оба матча 1/8 финала ЛЧ между «Ливерпулем» и «РБ Лейпциг» могут состояться на нейтральных полях

Проведение ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «РБ Лейпциг» на «Энфилде» маловероятно.

По информации The Times, власти предупредили немецкий клуб, что в случае визита в Великобританию всю делегацию после возвращения отправят на десятидневный карантин.

Если это произойдет, то «РБ Лейпциг» пропустит две игры Бундеслиги. В таком случае им будет грозить два технических поражения.

В связи с этим, скорее всего, ответный матч 1/8 финала ЛЧ состоится на нейтральном поле. Первую встречу уже перенесли из Лейпцига в Будапешт.