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  • Пирло – о падении Роналду в штрафной «Порту»: «Очевидный пенальти, судье не хватило смелости»

Пирло – о падении Роналду в штрафной «Порту»: «Очевидный пенальти, судье не хватило смелости»

18 февраля 2021, 20:25
9

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал эпизод в штрафной площади «Порту» в концовке первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

  • Игрок португальской команды, возможно, сфолил на Криштиану Роналду.
  • Арбитр встречи Карлос дель Серро Гранде не зафиксировал нарушение правил и отказался смотреть видеоповтор.
  • «Ювентус» проиграл «Порту» со счетом 1:2.

«Это очевидный пенальти. Я обратился к судье, но он сказал, что матч окончен и он не пойдет смотреть видеоповтор. Думаю, даже после игры у арбитра должно было хватить смелости пойти и посмотреть повтор», – сказал Пирло.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: 90min
Лига чемпионов Порту Ювентус Роналду Криштиану Пирло Андреа
Комментарии (9)
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Боцман59rus
1613670208
Судье хватило мастерства, оценить ситуацию. А ты наберись смелости и защитников своих воспитай, чтоб не косячили, на судью валить, дело не хитрое
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zarsm
1613672074
5% что это пенальти. Пирло как стал тренером, стал такие вещи говорить, аж неприятно вообще что он нравился как футболист. Дурачком прикидывается. Криш сам начал заваливаться.
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Venom888
1613672214
Ну, учитывая как пеналь прилетел Юве в начале, то этот вообще без разговоров 100% ставить нужно было.
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baden69
1613673134
Пенальти был и был очевидным, на повторе это хорошо видно. Защитник не специально, но влетел в Роналду и это очень хорошо видно на повторе. Как минимум должны были смотреть VAR.
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DeStar
1613678979
Ну кстати да, обычно я не люблю рони за падения, но тут пенка была на мой взгляд
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general.lizyukov
1613679103
как-то слабенько да, попал под коленку на ходу, но не вижу умысла, просто в динамике получилось и не факт, что голевую атаку сорвал
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Psih86
1613684033
Рон раньше времени падать начал, какой пенальти, всё здесь по делу...
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Ronko
1613700828
Роналду уже лет десять как отучили от симуляций, люди до сих пор говорят о каких-то нырках. Особые умники как Шнякин вообще говорят сам завалился или начал заваливаться, вот это эксперты. Чистый пенальти на мой взгляд. Но в целом конечно Юве не жалко, жалко такой горе футбол смотреть, что в ЛЧ что в Серии А, позор.
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Hektor 84
1613714233
А почему он должен был идти смотреть? Лишь потому что ты ему об этом сказал? Всегда уважал Пирло, но тут он не прав. Есть еще и вар, если они не усмотрели, какого кера он должен идти. Лишь потому что ты Пирло тебе кланяться должны? Ты тренер и не должен ныть. Чего твоя команда керней занималась и не реализовала свои моменты?
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