Пирло – о падении Роналду в штрафной «Порту»: «Очевидный пенальти, судье не хватило смелости»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал эпизод в штрафной площади «Порту» в концовке первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Игрок португальской команды, возможно, сфолил на Криштиану Роналду .

. Арбитр встречи Карлос дель Серро Гранде не зафиксировал нарушение правил и отказался смотреть видеоповтор.

не зафиксировал нарушение правил и отказался смотреть видеоповтор. «Ювентус» проиграл «Порту» со счетом 1:2.

«Это очевидный пенальти. Я обратился к судье, но он сказал, что матч окончен и он не пойдет смотреть видеоповтор. Думаю, даже после игры у арбитра должно было хватить смелости пойти и посмотреть повтор», – сказал Пирло.