Пирло – о падении Роналду в штрафной «Порту»: «Очевидный пенальти, судье не хватило смелости»

Пенальти скорее был , чем нет , но меня , болельщика Спартака это ничуть не удивляет - мы видали и не такое (((
Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал эпизод в штрафной площади «Порту» в концовке первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.
- Игрок португальской команды, возможно, сфолил на Криштиану Роналду.
- Арбитр встречи Карлос дель Серро Гранде не зафиксировал нарушение правил и отказался смотреть видеоповтор.
- «Ювентус» проиграл «Порту» со счетом 1:2.
«Это очевидный пенальти. Я обратился к судье, но он сказал, что матч окончен и он не пойдет смотреть видеоповтор. Думаю, даже после игры у арбитра должно было хватить смелости пойти и посмотреть повтор», – сказал Пирло.
На последней минуте Криш рухнул в штрафной «Порту» и выпрашивал пенальти. Но судья дал финальный свисток.А не было ли нарушения? pic.twitter.com/CX4646E9GR— Матч ТВ (@MatchTV) February 17, 2021