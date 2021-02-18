Пирло – о падении Роналду в штрафной «Порту»: «Очевидный пенальти, судье не хватило смелости»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал эпизод в штрафной площади «Порту» в концовке первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.
- Игрок португальской команды, возможно, сфолил на Криштиану Роналду.
- Арбитр встречи Карлос дель Серро Гранде не зафиксировал нарушение правил и отказался смотреть видеоповтор.
- «Ювентус» проиграл «Порту» со счетом 1:2.
«Это очевидный пенальти. Я обратился к судье, но он сказал, что матч окончен и он не пойдет смотреть видеоповтор. Думаю, даже после игры у арбитра должно было хватить смелости пойти и посмотреть повтор», – сказал Пирло.
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Источник: 90min