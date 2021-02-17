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    Пирло – о падении Роналду в штрафной «Порту»: «Очевидный пенальти, судье не хватило смелости»

    Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал эпизод в штрафной площади «Порту» в концовке первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

    • Игрок португальской команды, возможно, сфолил на Криштиану Роналду.
    • Арбитр встречи Карлос дель Серро Гранде не зафиксировал нарушение правил и отказался смотреть видеоповтор.
    • «Ювентус» проиграл «Порту» со счетом 1:2.

    «Это очевидный пенальти. Я обратился к судье, но он сказал, что матч окончен и он не пойдет смотреть видеоповтор. Думаю, даже после игры у арбитра должно было хватить смелости пойти и посмотреть повтор», – сказал Пирло.

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    Источник: 90min

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10701

      Persona_non_Grata 5 минут назад

      Пенальти скорее был , чем нет , но меня , болельщика Спартака это ничуть не удивляет - мы видали и не такое (((

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      Рейтинг: +2190

      baden69 20 минут назад

      Пенальти был и был очевидным, на повторе это хорошо видно. Защитник не специально, но влетел в Роналду и это очень хорошо видно на повторе. Как минимум должны были смотреть VAR.

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      Рейтинг: +48

      Venom888 36 минут назад

      Ну, учитывая как пеналь прилетел Юве в начале, то этот вообще без разговоров 100% ставить нужно было.

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      Рейтинг: +883

      zarsm 38 минут назад

      5% что это пенальти. Пирло как стал тренером, стал такие вещи говорить, аж неприятно вообще что он нравился как футболист. Дурачком прикидывается. Криш сам начал заваливаться.

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      Рейтинг: +2636

      Бомбардиръ 54 минуты назад

      Судья был прав.

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      Рейтинг: +20583

      Боцман59rus 1 час назад

      Судье хватило мастерства, оценить ситуацию. А ты наберись смелости и защитников своих воспитай, чтоб не косячили, на судью валить, дело не хитрое

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