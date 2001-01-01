Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    2 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    3 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?

    Моуринью – лучший тренер в 21 веке по версии IFFHS. Фергюсон и Гвардиола поделили третье место

    Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших тренеров в 21-м веке (2001-2020).

    Лучшим был признан наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуринью. Вторым стал главный тренер сборной Германии Йоахим Лев. Наставник «Ман Сити» Хосеп Гвардиола и бывший главный тренер «МЮ» Алекс Фергюсон поделили третье место.

    В топ-10 рейтинга лучших тренеров в 21-м веке вошли:

    1. Жозе Моуриньо

    2. Йоахим Лев

    3-4. Алекс Фергюсон

    3-4. Хосеп Гвардиола

    5. Арсен Венгер

    6. Карло Анчелотти

    7. Висенте Дель Боске

    8. Диего Симеоне

    9. Дидье Дешам

    10. Марсело Бьелса

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: IFFHS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:59
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +221

      red-white fox 13 минут назад

      Как может Лев с 1ЧМ и кубком конфедерации быть выше Дель Боске с ЧМ, чЧЕ с Испанией и ЛЧ, ЧИ с Реалом?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11231

      Cules2013 55 минут назад

      со списком сложно не согласиться, но расстановка мест спорная. какие критерии успешности?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53

      БарселонаНавсегда 1 час назад

      Клоп?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11231

      Cules2013 > БарселонаНавсегда 54 минуты назад

      пока ещё рано ему в топ-10

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -16

      БУДУЛАЙ ГАЙКИН 1 час назад

      А Сережка Семак где?
      Вон как в этом году баловал нас своим выступлением с бомжарней в Лиге Чемпионов)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2164

      Fusballer 1 час назад

      Несправедливый рейтинг! Где, ё-моё, Черчесов?! Золото чемпионата Польши и 1/4 финала чемпионата мира для этой конторки пшик?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82771
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru