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  • Моуринью – лучший тренер в 21 веке по версии IFFHS. Фергюсон и Гвардиола поделили третье место

Моуринью – лучший тренер в 21 веке по версии IFFHS. Фергюсон и Гвардиола поделили третье место

16 февраля 2021, 08:59
19

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших тренеров в 21-м веке (2001-2020).

Лучшим был признан наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуринью. Вторым стал главный тренер сборной Германии Йоахим Лев. Наставник «Ман Сити» Хосеп Гвардиола и бывший главный тренер «МЮ» Алекс Фергюсон поделили третье место.

В топ-10 рейтинга лучших тренеров в 21-м веке вошли:

1. Жозе Моуриньо

2. Йоахим Лев

3-4. Алекс Фергюсон

3-4. Хосеп Гвардиола

5. Арсен Венгер

6. Карло Анчелотти

7. Висенте Дель Боске

8. Диего Симеоне

9. Дидье Дешам

10. Марсело Бьелса

Источник: IFFHS
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Германия Моуринью Жозе Фергюсон Алекс Лев Йоахим Гвардиола Хосеп
Комментарии (19)
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Fusballer
1613457642
Несправедливый рейтинг! Где, ё-моё, Черчесов?! Золото чемпионата Польши и 1/4 финала чемпионата мира для этой конторки пшик?
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Cules2013
1613458897
со списком сложно не согласиться, но расстановка мест спорная. какие критерии успешности?
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red-white fox
1613461449
Как может Лев с 1ЧМ и кубком конфедерации быть выше Дель Боске с ЧМ, чЧЕ с Испанией и ЛЧ, ЧИ с Реалом?
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Plyash
1613462560
Совершенно неверная трактовка какой-то там версии IFFHS.Двадцать первый век только начался,прошло каких-то два десятилетия и уже результат.Тогда уж наши потомки через 80 лет пусть решают этот вопрос . А так только в любом случае определяйте лучшего за последние два десятка лет. Впечатление такое,что вот просто делать нечего,чем заниматься подобного рода чушью.
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Алехсбургер.
1613464984
Ещё не ощутили этот век.. Ну как же странен человек. Семак грядёт и в Барселону,да и в ПСЖ.. Лишь только было б пмж...
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Skull_Boy
1613465560
Ферги на 3ем это позор и несомненно первый
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Fusballer
1613468427
А что в этом списке Бьелса делает? Достижений не очень много у него. Наивысшее на данный момент - это золото ОИ с Аргентиной, но в современном футболе не так ценно, как десятилетия назад. Про клубные и говорить не приходится.
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Хейтер Аларм
1613468807
каким макаром моуриньё на первом?
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levon_man
1613470603
Мое мнение такое. Столь имеют Гвардиола, Ферги, Симеоне и Зидан. А Маур- это анттифутбол. Он вообще не должен быть в списке
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zigbert
1613565826
Дешам должен быть выше в списке.
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