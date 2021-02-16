Моуринью – лучший тренер в 21 веке по версии IFFHS. Фергюсон и Гвардиола поделили третье место

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших тренеров в 21-м веке (2001-2020).
Лучшим был признан наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуринью. Вторым стал главный тренер сборной Германии Йоахим Лев. Наставник «Ман Сити» Хосеп Гвардиола и бывший главный тренер «МЮ» Алекс Фергюсон поделили третье место.
В топ-10 рейтинга лучших тренеров в 21-м веке вошли:
1. Жозе Моуриньо
2. Йоахим Лев
3-4. Алекс Фергюсон
3-4. Хосеп Гвардиола
5. Арсен Венгер
6. Карло Анчелотти
7. Висенте Дель Боске
8. Диего Симеоне
9. Дидье Дешам
10. Марсело Бьелса
Источник: IFFHS